تعرف على خطوات شراء شقة بنظام التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان

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تابع موقع مصر 365 قيام صندوق التمويل العقاري التابع إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توقيع بروتوكول مع العديد من شركات الاستثمار العقاري العاملة في القطاع الخاص، بموجب هذا البروتوكول يمكن للمواطن محدود الدخل أن يحل على شقة سكنية من شركات الاستثمار العقاري، والحصول على التمويل النقدي من خلال صندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويهدف البروتوكول على العمل على تمكين الفئات من ذوي الدخل المحدود من الحصول على وحدات سكنية تبعاً لمجموعة من الخطوات ليتم بعدها الحصول على الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وتأتي الخطوة الأولى المتمثلة في توجه العميل إلى شركة الاستثمار العقاري الراغب في الحصول على وحدة سكنية فيها، على أن يقوم بدفع مقدم حجز الشقة السكنية، ويحضر خطاب تخصيص الوحدة السكنية، الخطوة الثانية أن يقوم العميل بالتوجه بجواب التخصيص على “صندوق التمويل العقاري” ويسلم المسؤولين في خدمة العملاء الأوراق المطلوبة من أجل استكمال إجراءات تسجيل البيانات عن نظام “صندوق التمويل العقاري”.

أما الخطوة الثالثة هي العمل على استيفاء العمل جميع أوراق وكذلك بيانات “صندوق التمويل العقاري” على أن يتم إرسال هذه الأوراق إلى شركة الاستثمار العقاري التابعة للقطاع الخاص، على أن يتم إجراء استعلام عن طريق النظام الآلي، ويتم بعدها أجراء استعلام ميداني عن مكان العمل ومكان إقامة العميل الراغب في الحصول على الوحدة العقارية.

بعد استكمال جميع إجراءات مراجعة تقارير الاستعلام عن العميل، يتم إرسال أوراق العملاء المقبولين على جهة التمويل العقاري اللازمة ليتم وضع جميع الموافقات الائتمانية، إذا تم القبول يتم إرسال العملاء المقبولين إلى النظام الآلي في صندوق التمويل العقاري لعمل شهادة صلاحية للعميل وإدخاله على النظام الآلي.

وفي حالة القيام بتخصيص الوحدة العقارية إلى العميل يتم إرسال خطابات إليهم وإلى البنوك ليتم إنهاء جميع العقود وإجراءات التسجيل ليتم إمضاء طرف أول وهو البائع أو مالك العقار، والعميل كمستثمر ووجه التمويل كطرف ثاني، وبعد التوقيع على العقود يتم إرسالها إلى صندوق التمويل العقاري لتم مراجعتا وتخصيص قيمة الدفع، ويتم صرف شيكات الدعم من جهة صندوق التمويل العقاري ويكون الدعم بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه مصري كحد أقصى.

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