“التموين” تبدأ تفعيل خدمات الهاتف المحمول لإصدار بطاقة الدعم السلعي بـ2 جنيه

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تابع موقع مصر 365 بدء وزارة التموين والتجارة الداخلية في إجراءات تفعيل استخراج بطاقات الدعم السلعي التمويني من خلال “الهاتف المحمول” اعتباراً من اليوم الموافق يوم الثلاثاء في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية للتيسير على جميع المواطنين، وبالإضافة إلى العمل على تقليل أعداد المواطنين المتكدسين في مكاتب ومديريات التموين بمختلف المحافظات، بمنع أي تلاعب ببطاقات الدعم السلعي من قبل المفسدين، بحسب ما تم الإعلان عن من قبل الدكتور “علي المصيلحي”.

ويعرض موقع مصر 365 الخطوات التي يجب على المواطن اتباعها من أجل استخراج بطاقة الدعم السلعي عن طريق الهاتف المحمول، والتي تقتصر فقط على قيام المواطن الراغب في استخراج بطاقة الدعم السلعي بدل من البطاقة المفقودة أو التالفة أو حتى إصدار بطاقة تموين جديدة، هي تقتصر على إرسال المواطن لرسالتين فقط نصيتين من خلال الهاتف المحمول الأولى من أجل تسجيل الطلب، والأخرى لطب الرقم السري، وتكلفة الرسالة النصية التي تصل إلى اثنين جنيه فقط.

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الإجراء الأول أن يقوم المواطن بزيارة إلى مكتب التموين التابع له، ليقوم بتقديم جميع المستندات الخاصة بطلب استخراج بطاقة الدعم السلعي ليتم تسجيل هذا الطلب من خلال موظف مكتب التموين إلكترونيا، الخطوة الثانية أن يقوم المواطن الراغب في استخراج البطاقة بإرسال رسالة فارغة بقيمة جنيه واحد فقط من خلال الهاتف المحمول على رقم 91237، ليتم الرد عليه من قبل “وزارة التموين والتجارة الداخلية” عن طريق رسالة نصية تفيد تسجيل طلبة إلكترونياً، وفي حالة عدم التسجيل سيتم إعلام المواطن في الرسالة أنه طلبه تم رفضه ليعود مرة أخرى إلى مكتب التموين التابع له، ويتم إجراءات التسجيل الإلكترونية.

والخطوة الرابعة أنه بعد سبعة أيام من إرسال الرسالة النصية، سوف يتم الرد على المواطن برسالة نصية يتم فيه الإعلان عن قبول طلبه أو رفضه، وفي حالة رفض الطالب يتم ذكر أسباب الرفض، والخطوة الخامسة أنه بعد سبعة أيام أخرى من تسلم رسالة القبول سوف يتم إرسال رسالة أخرى إلى المواطن تعلن أن بطاقة الدعم السلعي الخاصة به تم استخراجها وعليه أن يتوجه إلى مكتب التموين من أجل استلامها ليتم بعدها المواطن بعد تسلمه البطاقة بإرسال رسالة نصية أخرى على نفس الرقم 91237 ويكتب داخلها رقم 1، ليتم الرد عليه برسالة تتضمن الرقم السري الخاص ببطاقة الدعم السلعي الخاص به ليتم تفعيلها.

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