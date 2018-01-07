“صباحي” في ذكرى “سليمان خاطر” يعلن لا أنوى الترشح للانتخابات القادمة

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تابع موقع مصر 365 حالة الترقب التي يعيشها جميع الشعب المصري من أجل الإعلان عن أسماء المرشحين القادمين في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018، وخصوصاً بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك اجتماع من المقرر أن يتم عقده غداً الموافق يوم الاثنين الثامن من شهر يناير الجاري لعام 2018 من أجل الإعلان عن 12 قرار هام في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقد أعلن مرشح الرئاسة السابق “حمدين صباحي” في تصريحاته الصحفية اليوم أنه قد قرر عدم ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة لجمهورية مصر العربية دون إبداء أي سبب عن عدم ترشحه خلال الانتخابات القادمة، خلال مشاركة في احتفالية ذكرى الشهيد سليمان خاطر.

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وقد أعلن “حمدين صباحي” خلال كلمه له اليوم في احتفالية ذكرى الشهيد “سليمان خاطر” السنوية والتي تم إقامتها في منزله القائم في “قرية أكياد ” التابعة لمركز فاقوس بالشرقية حيث أعلن قائلاً “أنا امتلك صورة لزوجتي المعارضة لكل الحكام مثلي مع والدة سليمان خاطر منذ استشهاده”، وأشار حمدين صباحي قائلاً “المتواجدون في احتفالية الذكرى السنوية للشهيد سليمان خاطر هم المعبرين عن بطولات سليمان خاطر، لانهم الذين يقيمون احتفالية ذكرى الشهيد سليمان خاطر”.

وقد أقامت أسرة الشهيد “سليمان خاطر” بإحياء الذكرى السنوية لاستشهاده، وقد حضر هذه الاحتفالية وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق “كمال أبو عيطة” وكذلك “حمدين صباحي” والبرلماني عن دائرة فاقوس بالشرقية “نوسيلة أبو العمرو” وأمين الحزب الناصري بمحافظة الشرقية “يوسف عبده” وكذلك الدكتور “حياة عبدون”.

والجدير بالذكر أن سليمان محمد عبد الحميد خاطر وهو من مواليد عام 1961، في قرية “أكياد البحرية” التابعة إلى فاقوس بمحافظة الشرقية، وتوفي في السابع من شهر يناير عام 1986، وهو أحد عناصر قوات الأمن المركزي في الدولة المصرية، وتعرض أثناء تأديته مدة خدمته على الحدود المصرية مع الدولة الإسرائيلية لهجوم سبعة من الإسرائيليين الذين حاولوا التسلل إلى نقطة حراسته، ولكنه تمكن من إصابتهم وقتل سبعة من الإسرائيليين الذين حاولوا التسلل، وفي الخامس من شهر أكتوبر لعام 1985 تعرض إلى المحاكمة العسكرية والتي حكم عليه “بالأشغال المؤبدة”، وخلال يوم السابع من شهر يناير عام 1987 عثر عليه مشنوق داخل زنزانته في ظروف غامضة.

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