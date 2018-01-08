“الوطنية للانتخابات” تعلن موعد الانتخابات الرئاسية خلال شهر مارس 2018

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار “لاشين إبراهيم” حيث أعلنه أنه قد تقرر موعد الانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية لعام 2018، وأشار أن الانتخابات القادمة تعتبر الرابعة من الانتخابات التعددية التي يتم إجراؤها في الدولة المصرية منذ عام 2011.

وأشار المستشار “لاشين إبراهيم” خلال كلمته أمام مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم الإعلان عن الجدول الزمني لفترة انتخابات رئاسة الدولة المصرية القادمة حيث أعلن قائلاً “الشعب المصري يختار من يحقق مصالح مصر المشروعة”، وأضاف أنه قد تقرر أن يتم إجراء موعد الانتخابات الرئاسية القادمة المحدد لها وهذا يعد من أهم مظاهرات الديمقراطية في الدولة المصرية ودليل على أن الشعب المصري هو مصدر جميع السلطات في جمهورية مصر العربية.

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وأوضح المستشار “لاشين إبراهيم” أن أهم ما يميز إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة هو أن يتم إجراؤها تحت رقابة من الهيئة الوطنية للانتخابات تبعا لنص القانون الصادر برقم 198 لسنة 2017 الخاصة بالدستور المصري.

وأوضح لاشين إبراهيم أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعتبر هي أولى الهيئات المستقبلة التي يعهد لها بإدارة العملة الانتخابية والتي سوف يتم تنظيمها والإشراف عليها من قبل “الهيئة الوطنية للانتخابات” على أن يتم الإشراف على جميع الإجراءات الانتخابية القادمة بما يعمل على تحقيق المساواة بين جميع المرشحين للرئاسة المصرية وكذلك لجميع الناخبين تنفيذاً لجميع القواعد الموضوعة ليتم من خلال تنظيم العملية الانتخابية.

وأشار المستشار “لاشين إبراهيم” أن تم وضع جميع القواعد المنظمة للعملية الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة من خلال قواعد البيانات التابعة لأرقام البطاقات القومية لجميع المواطنين المصريين ليتم وضع كافة الإجراءات اللازمة لعمليات التصويت للمصريين في الخارج بالتعاون مع “وزارة الخارجية المصرية”.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم قائلاً “تم وضع مدونة السلوك الانتخابي، وتكون ملزمة لكل الأطراف العملية الانتخابية، ومحددة للجزاءات، بالإضافة على وضع إجراءات محددة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في المشاركة بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2018”.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن موعد إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية خلال شهر مارس القادم، وقد حددت الهيئة أن موعد انتخابات المصريين في الخارج تكون في السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من شهر مارس القادم، أما المواطنون في الداخل فإن موعد الإدلاء بأصواتهم للمشاركة في الانتخابات تكون يوم السادس والعشرين والسابع والعشرين من مارس القادم 2018.

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