“الإسكان” تفتتح اليوم المرحلة الثانية من مشروع “محطة مياه القاهرة الجديدة”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” اليوم افتتاح المرحلة الثانية من مشروع “مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة” بطاقة تصل إلى خمسمائة ألف متر مكعب يومياً من المياه، من أجل العمل على تغذية جميع المراحل الجديدة من “العاصمة الإدارية الجديدة”.

وقد أعرب الدكتور “مصطفى مدبولي” عن سروره الكبير بسبب افتتاح مشروع “مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة” بعد مضي 10 سنوات من الشروع في بداية المشروع، وأضاف أنه المشروع قد واجهته العديد من التحديات الضخمة منذ عام 2007 بمأخذ المشروع القائم في منطقة “المعادي” مما أدى إلى توقف المشروع لفترات كبيرة لأسباب تنفيذية وأسباب فنية.

Advertisements

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية” قد أخذ على كاهلها مهمة إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تعيق إجراءات البدء في المشروع، وأكد أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تشغيل مشروع “مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة” ليتم وصول المياه إلى جميع القاطنين في “القاهرة الجديدة” والذين تعانون من سوء الخدمات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إن مشروع “مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة” يقوم على تنمية ثلث مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى الاستفادة منه في مجال الاستثمارات التي تم إنفاقها على إجراءات المشروع، وأكد أن رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” قد قام أمس بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع “مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة”.

أوضح المهندس مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يعد من المشروعات العملاقة التي تم افتتاحه أمس ويتكون من 4 مراحل أساسية وهي تنفيذ “مأخذ للمياه العكرة بطاقة اثنين مليون مترم مكعب في اليوم من منطقة المعادي على نهر النيل”، والمشروع الثاني هو مشروع الروافع على خطوط نقل المياه العكرة، والمشروع الثالث هو مشروع الخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة المياه المرشحة بالقاهرة الجديدة.

وأكد مصطفى مدبولي أن محطة مياه الشرب القائمة في القاهرة الجديدة وهي المرحلة الأولى من المشروع تقوم بإنتاج خمسمائة ألف متر مكعب يومياً، وكذلك المرحلة الثانية من المشروع تقدم على إنتاج نفس القدر من المياه.

أقرا المزيد “مدبولي” يستعرض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 3 سنوات ماضية