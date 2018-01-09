تعرف على إجراءات الحصول على سيارة مجهزة “لفئة المعاقين”

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يقدم موقع مصر 365 الخطوات من أجل الحصول على سيارة معفاة من قيمة الجمارك إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت “إدارة السيارات” التابعة إلى “الإدارة العامة للجمارك القائمة في منطقة بورسعيد” خلال شهر ديسمبر السابق لعام 2017 حيث تقرر إعفاء ثمانمائة وستة وعشرين سيارة ركوب ملاكي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد نص القانون المصرية في المادة الصادرة تحت رقم 295 من اللائحة التنفيذية من قانون المرور رقم ستة وستين لسنة 73 على أحقية كل مواطن من المواطنين لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى امتلاك سيارة معفاة من الجمارك بشرط أن تكون السيارة مجهزة.

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ومن أجل الحصول على إجراءات الإعفاء الجمركي للسيارات المعفاة من الجمارك لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لابد من تقديم المستندات التالية للحصول على الإعفاء الجمركي، أولاً صورتين من الصور الشخصية للشخص الراغب في الحصول على الإعفاء الجمركي، ثانياً على المتقدم أن يقدم بطاقة الرقم القومي الخاصة على أن تكون سارية، ثالثاً أن يتم تقديم أصل المؤهل الدراسي.

ومن الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على الإعفاء الجمركي أن يقدم صورة من البحث الاجتماعي، وخامساً يجب أن يتم تقديم قرار فك الحظر لمن سبق له الحصول على السيارة، وبعد استكمال جميع المستندات والأوراق المطلوب يتم اختيار نوع السيارة المجهزة، والتي لا تزيد سعة محركها عن ألف وخمسمائة سي سي كما نص القانون.

كما يقوم الراغب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أن يتقدم إلى المجالس الطبية المتخصصة في محافظة القاهرة، أو أن يتم عرضه على المجلس الطبي العام القائم في محافظة الإسكندرية ليتم من خلال فحص الطلب والتأكد من صحته، على أن يتم تحديد جلسات مناقشة مقدمي طلبات الحصول على السيارة المعفاة من الجمارك ليتم من خلال إشراف اللجنة التي تم تشكيلها تبعاً للقرار الوزاري الصادر تحت رقم 431 لعام 78.

وكما تضمن القانون على حظر بيع سيارات المعاقين المجهزة المعفاة من الجمارك لمدة أقلها 3 سنوات، وأقصى المدة يكون خمس سنوات، وبعد مرور أحد الفترتين يمكن بيع السيارة وإزالة التجهيزات الطبية التي تحتوي عليها السيارة، كما يستطيع صاحب الإعاقة أن يتقدم بطلب جديد من أجل شراء سيارة جديدة.

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