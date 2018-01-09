“منى البرنس” تجمع توكيلات من المصريين للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها عضو هيئة التدريس بجامعة قناة السويس الدكتور “منى البرنس” عن إصرارها لخوض إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقرر إقامتها خلال شهر مارس القادم من عام 2018.

وأعلنت الدكتورة “منى البرنس” اليوم الموافق الثلاثاء التاسع من شهر يناير الجاري قائلة “لن أتراجع نهائياً عن الترشح، وسوف اعتمد على صوت الشارع وكفة الشعب”، وأشارت أنها في الفترة الحالية تسعى من أجل الحصول على خمسة وعشرين ألف توقيع من خمسة عشر محافظة، ولن تطرق باب البرلمان المصري من أجل الحصول على عشرين توقيع من توقيع البرلمانيين من أجل تزكيتها للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادم خلال شهر مارس القادم.

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وأعلن الدكتورة منى البرنس قائلة “لن أتراجع عن قراري، وسوف أقوم بالعديد من الجولات في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية من أجل تعريف أفراد الشعب المصري بنفسي عن قرب، ومن أجل جمع التوكيلات وتقديمها في الوقت المحدد”.

وقد أكدت الدكتورة منى البرنس عن عدم تنسيقها أو تعاونها مع أي قوى من القوى السياسية الحالية في الدولة المصرية، ولن تقوم بأي من هذه الإجراءات حيث أنها تعتمد في انتخابات الرئاسة المصرية على أصوات الشعب المصري فقط بحسب ما التصريحات التي أدلت بها.

والجدير بالذكر أن الدكتور منى البرنس هي أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة السويس، وأثارت حالة كبيرة من الجدل بعد أن نشرت مقطع فيديو لها وهي ترقص داخل منزلها، وبعد هذه الواقعة تم إحالتها إلى التحقيق من قبل جامعة السويس، وتعلن في الوقت الراهن عن رغبتها في خوض انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية القادمة.

وقد أعلنت الدكتورة “منى البرنس” أنها قد شاركت في ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011، وهي إلى جانب ممارستها التدريس في جامعة السويس فإنها روائية ومترجمة وكاتبة، قامت بإصدار العديد من المؤلفات والكتب، وقد أثارت الدكتورة منى البرنس الرأي العام المصري بعد نشر صور لها وهي ترتدي ملابس البحر “المايو” بالإضافة إلى مقاطعها الذي تم تداوله عبر مواقع الفيس بوك وهي ترقص بمنزلها مما أثار جدل كبير في الشارع المصري.

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