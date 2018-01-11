“محافظ القاهرة” يدرج الأتوبيس الذكي وسعر التذكرة 10 جنيهات

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قيام محافظ القاهرة المهندس “عاطف عبدالحميد” ورئيس هيئة قناة السويس الفريق “مهاب مميش” من افتتاح المرحلة الأولى من إدراج “الأتوبيس الذكي” بشوارع محافظة القاهرة، ويتم تشغيل هذه الفئة من الأتوبيسات من قبل “شركة مواصلات مصر”.

وقد أعلن المهندس عاطف عبدالحميد أن أدراج الأتوبيس الذكي في شوارع محافظة القاهرة جاء في سياق التعاون بين هيئة النقل العام وشركة مواصلات مصر لتقديم خدمة متميزة إلي المواطنين المصريين.

Advertisements

أشار المهندس عاطف عبدالحميد أن المرحلة الأولى من إدراج الأتوبيس الذكي تتضمن ستة وخمسين أتوبيس منها ستة عشر أتوبيس إلى جانب أربعين ميني باص، ويتميز الأتوبيس الذكي بأنه مزودة بمنظومة إلكترونية، ويتميز الأتوبيس الذكي أيضا بأنه مكيف الهواء على مدار أيام السنة من خلال مخرجين للنزول والصعود.

وأوضح المهندس عاطف عبدالحميد أن الأتوبيس الذكي مزود بشاشة للدفع الإلكتروني ومزود أيضا بخدمة الإنترنت المجاني مع وجود شاشة عرض المسارات إلى جانب المحطات التالية، مع وجود إذاعة صوتية باسم المحطة داخل الأتوبيس، وتم تجهيز الأتوبيس الذكي بنسبة خمسين في المئة من السيارات لفئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مع إضافة كاميرات مراقبة داخلية من أجل ضمان سلامة ركاب الأتوبيس، مع وجود مخارج للسماعات إلى جانب كل راكب من ركاب الأتوبيس مع وجود مخرج لشحن الهواتف المحمولة usb.

أكد عاطف عبدالحميد أن محافظة القاهرة تعمل على توفير مزيد من التسهيلات إلى جميع شركات القطاع الخاص من أجل دعم هيئة النقل العام بما يعمل على تقديم خدمات متميزة إلى أبناء محافظة القاهرة، وتشجيع جميع المواطنين على ترك السيارات الخاصة لركوب المواصلات العامة من أجل العمل على تخفيف العبء عن المرور في شوارع القاهرة.

وأعلن رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة واللواء “رزق علي” أن سعر تذكرة الأتوبيس الذكي سوف يكون عشرة جنيهات تبعاً لما تم الإعلان عنه من قبل شركة مواصلات القاهرة، وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر للنقل الجامعي “هشام طه” عن سعادته بإدراج خدمات الأتوبيس الذكي في جمهورية مصر العربية رسمياً وهذا يعد نجاح كبير للشركة، وأكد أن مجموعة الإمارات الوطنية تعد هي المالك الأكبر في شركة مواصلات مصر.

أقرا المزيد تعرف علي اهم مميزات الاتوبيس الكهربائي الجديد