“محمد أنور السادات” يعلن لن أقبل بأن أكون كومباس وقرار ترشحي لمنافسة حقيقة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو مجلس النواب السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية خلال العام الحالي 2018 “محمد أنور السادات” حيث أعلن أنه لم يقرر بعد موقفه النهائية من المشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة حتى الوقت الحالي.

وأوضح محمد أنور السادات أن موضوع مشاركته خلال انتخابات الرئاسة المصرية مازالت قيد المناقشة مع حملته الانتخابية الحالية، وأضاف أن هناك بعض من المشاكل التي توجه حملته الانتخابية من قبل التعنت الممارس من قبل بعض المطابع القائمة على طبع بوسترات الحملة الانتخابية.

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وأضاف محمد أنور السادات أن أنصاره ومؤيديه الذين يحاولون أن يقوموا بجمع توكيلات له بالشهر العقاري يتعرضون إلى مضايقات على حد تعبيره، وأضاف أن موقفه النهائية من الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية سوف يتوقف على عدد من المشاهد التي سوف يتم رصدها خلال الوقت الجاري.

وأعلن “محمد أنور السادات” قائلاً “لن أقبل بأن أكون كومبارس أو أضحك الناس علينا، فقد اتخذت قراري باحتمالية الترشح من أجل منافسة حقيقة شريفة لصالح جمهورية مصر العربية”.

أشار “محمد أنور السادات” أن سوف يتم عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم سوف يتناول فيه عرض ثلاثة محاور رئيسية، وأشار أن أول هذه المحاور والتي تعد هامة هو عرض الأسباب وراء قراره في خوض الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية القادم.

وأضاف محمد أنور السادات أما المحور الثاني الذي يوم يتم تناوله خلال المؤتمر الصحفي المقرر إقامته يوم الأثنين القادم عن عرض البرنامج الرئاسي الذي تم وضعه لحملته في الانتخابات الرئاسة المصرية، أما المحور الثالث الذي سوف يتم عرضه هو عرض موقفه النهائية من الترشح للانتخابات الرئاسة النهائية، والذي أكد أنه سوف يتم حسم مسألة ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية خلال عام 2018 مساء يوم الأحد القادم الموافق الرابع عشر من شهر يناير الجاري.

أوضح محمد أنور السادات أن قرار ترشحه للانتخابات في يتم الإعلان بصفة نهائية خلال المؤتمر الصحفي المقرر أن يتم يوم الاثنين القادم، وسوف يتم تحديد موقفه من الانتخابات الرئاسية تحت ضوء العديد من المعطيات التي يتم دراستها بصورة جدية في الوقت الراهن.

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