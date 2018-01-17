“السيسي” حكاية وطن ليست كشف حساب للرئيس لكنه عرض إنجازات 4 سنوات

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تابع موقع مصر 365 انعقاد مؤتمر “حكاية وطن” في أحد فنادق محافظة القاهرة بدءاً من اليوم الموافق يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر يناير الجاري ولمدة ثلاثة أيام على التوالي من أجل عرض إنجازات الأربع سنوات السابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي من العمل الجاد لتحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية.

وانطلقت فعاليات مؤتمر “حكاية وطن” والذي يشهد مشاركة العديد من الشباب ورموز جمهورية مصر العربية في شتى المجالات من أجل رصد إنجازات الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها التنفيذية خلال الأربع سنوات السابقة.

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وحضر فعاليات المؤتمر ممثلين عن جميع فئات المجتمع المصري، ويجب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر عن عديد من الاستفسارات وأسئلة المصريين الواردة إلى مبادرة “أسال الرئيس”.

ودعا رئيس الدولة المصرية عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن أن تبدأ فعاليات المؤتمر بالوقوف تحيه احترام لمصر والمصريين جميعاً قائلاً ” أستئذنكم نقف ليس حداد، ولكن تحية تقدير واحترام لبطل حقيقي هو مصر وشعبها”، وأشار “هذه وقفة تحية وتقدير واحترام لكل المصريين، و نحييهم لو سمحتوا”.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هدف مؤتمر “حكاية وطن” هو ليس تقديم كشف حساب من الرئيس تنتهي مدة حكمه ورئاسة، ولكنها عرض لصورة ما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الوطن الغالي.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً “هدفي عرض صورة لما تم تحقيقه على أرض الوطن بجهد، وعرق، وتضحيات على مدار أربعة سنوات، وحرصت على إفصاح الأرقام، على الرغم من أن الإفصاح قد لا يكون مناسباً من اعتبارات الأمن القومي”.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي “إن وعي الشعب المصري بما يجري وإدراكه هو أقوى ركائز الأمن القومي”، وأضاف “أنه يدعو جميع المصريين أن يستمعوا في جلسات صدق ومصارحة مصرية، إلى قصة وطن يتحدث عن نفسه، وحكاية شعب أراد الحياة فاستجاب له القدر”.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لم يتوانى في اتخاذ جميع القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في الدولة المصرية على الرغم من النصائح التي عرضت عليه من أجل تأجيل هذا القرارات إلى المرحلة التالية أو إلى عهد من يتولى الرئاسة المصرية المقبلة من أجل الحفاظ على شعبيته وأعلن “دي تبقى خيانة خيانة اعتبرتها خيانة لأني عارف أني هسيبها للي بعدي وتخرب طيب ما أنا أبقى خنتكم وضيعت أمانة المسؤولية، يعني مضعش معايا وضيع مع غير، لا لن تضيع معي أو مع غيري”.

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