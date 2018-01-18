إغلاق إداري لمدة شهر لمستشفى السلام الدولي بسبب خيانة الأمانة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 قيام وزارة الصحة والسكان بإغلاق “مستشفى السلام الدولي” القائمة في منطقة المعادي التابعة على محافظة القاهرة، وتضمن قرار الغلق الإداري للمستشفى مدة شهر كامل بسبب واقعة “خيانة الأمانة”، وعدم تنفيذ قرار صادر عن “مجلس الوزراء المصري” النص على استقبال المرضى بالطوارئ والعمل على إنقاذ حياتهم إلا بعد قيام العاملين في المستشفى من مساومة أحد الأشخاص وإجباره على توقيع إيصال أمانة بقيمة تصل إلى نصف مليون جنيه مصري.

وأكد الدكتور “علي محروس” رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان أن أحد المرضى قد قام بتقديم شكوى ضد المستشفى بتهمة المساواة وإجباره على توقيع إيصال أمانة لصالح مستشفى السلام الدولي بمبلغ ضخم تصل قيمته إلى نصف مليون جنيه مصري مقابل أن يتم إسعافه.

Advertisements

وأضاف الشخص المقدم البلاغ إن مستشفى السلام الدولي لم تقوم على تطبيق القرار الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء المصري الذي ينص علي إسعاف المرضى وإنقاذ حياتهم.

وأشار الدكتور “علي محروس” أنه بعد أن وردت شكوى المواطن تم العمل على تشكيل لجنة بأمر مباشر من وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وتم تشكيل اللجنة من قبل الإدارة المركزي للعلاج الحر، ومشاركة “مديرية الشؤون الصحية التابعة لمحافظة القاهرة” و”شرطة المرافق” ليتم التأكد من صحة الشكوى التي تقدم بها المواطن.

وقامت اللجنة التي تم تشكيلها بأمر من وزير الصحة والسكان بالتأكد من صحة واقعة مساومة مواطن وإجباره على توقيع إيصال أمانة بقيمة نصف مليون جنيه مصري، ليتم بعدها إصدار قرار من وزير الصحة والسكان ومحافظ القاهرة بإغلاق مستشفى السلام الدولي إغلاق إداري لمدة شهر كامل.

وقد تم إغلاق المستشفى وتشميع خمسة غرف عمليات في الدور الثامن باستثناء غرفة للعمليات، وغرفة أخرى للإفاقة، تم غرق جناح الحضانات بشكل كامل، إلى جانب إغلاق مبنى العيادات الخارجية التابع إلى المستشفى ماعدا عيادة الفسيولوجي العصبية بسبب وجود جهاز رسم المخ به، وتم إغلاق العيادات بالدور الخامس ماعدا أشعة الكيماوي والدوبليكس بسبب حاجة المرضى لها في المستشفى، بالإضافة إلى إغلاق قسم الطوارئ بشكل كامل باستثناء الحالات الخطيرة في إطار الحرص على حياة المواطنين في الدولة المصرية.

أقرا المزيد وزارة الصحة تعلن عن تجهيز 68 مستشفى إحالة لاستقبال حالات الطوارئ خلال أيام الأعياد