“حملة خالد علي” تعلن أن التوكيلات لم تكتمل وهذه خطتنا حال خروجنا من السباق الرئاسي

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تابع موقع مصر 365 إعلان “خالد البلشي” التحدث باسم حملة المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية خالد علي عن حملة خالد علي أوشكت على اكتمال تجميع عدد التوكيلات الشعبية المطلوبة من أجل ترشح “خالد علي” لانتخابات الرئاسة المصرية، وتبعاً للإجراءات التنظيمية لقانون الانتخابات المصرية أن يتم تجميع حوالي خمسة وعشرين ألف توكيل من خمسة عشر محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية.

وأشار “خالد البلشي” في تصريحات إعلامية اليوم أنه سوف يكون هناك عقد اجتماع قريب لجميع مندوبي حملة خالد علي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية خلال الأسبوع الجاري ليتم العمل على إنهاء إجراءات حصر نهائي لجميع التوكيلات الشعبية للمواطنين تمهيداً لتقديم أوراق ترشح خالد علي قبل أن يتم إغلاق باب الترشح رسميا خلال الأسبوع القادم، وبالتحديد خلال يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2019.

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وأوضح خالد البلشي أن إمكانية عدم تمكن المرشح “خالد علي” من استكمال سباق انتخابات الرئاسة المصرية فقد أعلن قائلاً “نحن حملة فقيرة، وليس لدينا قدرات مالية ضخمة داخل الحملة الانتخابية، ولكننا نعمل على استكمال الأعداد المطلوبة من التوكيلات الشعبية، وبالفعل فهناك أرقام جيدة على أرض الواقع، ولكن في حال عدم اكتمال عدد التوكيلات الشعبية المطلوبة فإننا لن نكمل إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية”، وأشار خالد البلشي إلى رفض حملة خالد علي الاستعانة بشرط تزكية عشرين نائب من نواب مجلس النواب المصري.

وأضاف خالد البلشي أنه في حالة عدم تمكن خالد علي من المشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية فإنه لم يتم إلى الوقت الراهن إعلان من سوف يتم تأييده في سباق الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.

وأشار خالد البلشي أن خريطة الانتخابات الرئاسية المصرية التي تم إعلانها من قبل “لجنة الهيئة الوطنية للانتخابات” أنه سوف يتم إغلاق باب التوكيلات المصرية مع اليوم الأخير من غلق باب التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية خلال يوم التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري من عام 2018، وذلك بعد أن يتم فتح الباب بصورة رسمية في تمام التاسعة من صباح يوم التاسع والعشرين من يناير الحالي.

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