“السيسي” يحتفل بعيد الشرطة الـ66 ويلتقط صور تذكارية مع قيادات “الداخلية”

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تابع موقع مصر 365 التقاط رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي صور تذكارية مع قيادات الأمنية في وزارة الداخلية المصرية، حيث قدم رئيس الجمهورية التهيئة إلى جميع قيادات وزارة الداخلية مهنئا إياهم بعيد الشرطة رقم ستة وستين.

وقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع إكليل الزهور أمام النصب التذكاري بحضور وزير الداخلية المصرية اللواء مجدي عبدالغفار، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقائم بأعمال رئيس الوزراء المصري الدكتور “مصطفى مدبولي”.

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تقيم وزارة الداخلية المصرية اليوم الموافق يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر يناير حفلاً بمناسبة عيد الشرطة رقم ستة وستين داخل أكاديمية الشرطة القائمة بالقاهرة الجديدة، بحضور رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بالإضافة إلى حضور عدد من رموز المجتمع المصري.

قامت وزارة الداخلية المصرية بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة المصرية بالإضافة إلى تكريم عدد القيادات الأمنية لجهودهم الأمنية المبذولة من أجل حماية الأمن الداخلي للمجتمع المصري.

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