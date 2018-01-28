“بكري” يعلن عن مفاجأة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان عضو البرلمان المصري مصطفى بكري “إنه سوف يكون هناك مرشح حزبي مفاجأة في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية القادمة 2018”.

وأوضح النائب مصطفى بكري على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “كما قلت سابقاً لن يكون السيسي مرشحاً وحيداً في الانتخابات الرئاسية القادمة، غداً سيكون هناك مرشح حزبي مفاجأة، سوف يتقدم بأوراقه وتزكيته كاملة كمرشح منافس للسيسي”.

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والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد هو المرشح الرئاسي الحالي وبشكل رسمي بعد تراجع كل من الفريق سامي عنان، وانسحاب خالد علي من السباق الانتخابي المصري لشهر مارس القادم.

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