“الأزهر” يستنكر شائعة حذف دولة تونس من قائمة الدول الإسلامية

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تابع موقع مصر 365 تعليق “المركز الإعلامي التابع للأزهر الشريف” على الشائعات التي تم تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول خبر إن الأزهر الشريف قد قرر حذف اسم تونس من “قائمة الدول الإسلامية”.

وأعلن المركز الإعلامي لمؤسسة الأزهر الشريف في بيان صادر عنه “أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة، وإن الأزهر الشريف لم يصدر أي تصريحات أو تعليقات بشأن دول تونس العربية الشقيقة”، وشدد الأزهر الشريف على ضرورة أن يتم تحري الدقة في جميع المعلومات وكذلك ضرورة التواصل مع المركز الإعلامي التابع لمؤسسة الأزهر الشريف فيما يتم نشره عن أخبار متعلقة بمؤسسة “الأزهر الشريف”.

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