“وزير الأوقاف” يعقد ندوة اليوم بالجناح السعودي بمعرض الكتاب

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تابع موقع مصر 365 زيارة وزير الأوقاف الدكتور “محمد مختار جمعة” اليوم إلى معرض الكتاب، ومن المقرر أن يعقد وزير الأوقاف حلقة نقاش في الجناح السعودي تحت عنوان “دور الفهم الصحيح للسنة والسيرة النبوية في مواجهة التطرف والغلو”.

ومن المقرر أن يؤكد الدكتور “محمد مختار جمعة” خلال فعاليات الندوة المقرر إقامتها اليوم الإثنين في الجناح السعودي بمعرض الكتاب في تمام الثالثة عصراً أن “الجماعات الإرهابية المتطرفة” تسيء فهم جميع النصوص الإسلامية والشرعية وتخرجها عن مسارها الصحيح لتشوية صورة الدين الإسلامي لخدمة أهداف هذه الجماعات الخاصة.

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