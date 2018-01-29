“الوطنية للانتخابات” تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية ظهر اليوم

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تابع موقع مصر 365 إعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن غلق باب تلقي طلبات الترشح إلى انتخابات الرئاسة المصرية القادمة التي من المقرر أن يتم البدء في التصويب خلال شهر مارس القادم ظهر اليوم الموافق يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018.

وأكد المستشار “لاشين إبراهيم” أن “الهيئة الوطنية للانتخابات” أعلنت عن مرشح رئاسي واحد فقط بشكل رسمي حتى الوقت الراهن وهو الرئيس “عبدالفتاح السيسي” رئيس جمهورية مصر العربية الحالي، وأضاف أنه لم يتقدم أحد إلى السباق الرئاسي أمس الموافق يوم الأحد.

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وأعلن رئيس حزب السلام الديمقراطي المستشار “أحمد الفضالي” عن تأكيد الهيئة العليا لحزب السلام الديمقراطي عن مناقشة أمر الترشح للانتخابات للرئاسة المصرية القادمة اليوم، وأشار أن جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بالترشح للسباق الرئاسي سوف يتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة القادمة.

كما أعلن رئيس حزب الغد “موسى مصطفى موسى” عن رغبته لخوض السباق الانتخابي في جمهورية مصر العربية خلال عام 2018.

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