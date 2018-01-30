“عطل فني” تسبب في توقف حركة المترو على خط شبرا الخيمة/ المنيب

Advertisements

تابع موقع مصر 365 توقف حركة قطارات مترو الأنفاق منذ فترة قصيرة وبالتحديد حركات قطارات مترو الأنفاق على خط شبرا الخيمة/ المنيب، وتسبب في هذا عطل فني أصاب أحد قطارات مترو الأنفاق في محطة شبرا الخيمة.

وتسبب عطل قطار مترو الأنفاق في إحداث حركة من التكدس والزحام الشديدة في محطة شبرا الخيمة أملاً من جميع الركاب في أن يتن إصلاح القطار، وسيطرة حالة من الاستياء والغضب على جموع ركاب المترو.

Advertisements

وشهدت محطات مترو الأنفاق على خط شبرا الخيمة/ المنيب حالة من التكدس الشديد والزحام بسبب تأخر أعمال الركاب وتأخرهم عن مهام أعمالهم بسبب تعطل قطار مترو الأنفاق في وقت الذروة من اليوم الموافق يوم الثلاثاء، وقد تم إرسال فرق من الطوارئ بمترو الأنفاق حرصاً من هيئة قطارات مترو الأنفاق على رضاء الركاب من أجل حل العطل في أسرع وقت ممكن.

أقرا المزيد “مساعد وزير الداخلية” يفتتح غرفة العمليات وكاميرات المراقبة بشرطة مترو الأنفاق