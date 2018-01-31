“مستشفيات جامعة بنها” تأمر بإغلاق أقسام الطوارئ والاستقبال لظروف طارئة

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تابع موقع مصر 365 إصدار قرار من قبل مدير مستشفيات جامعة بنها الدكتور “يسري السعيد” بإغلاق جميع أقسام الطوارئ وكذلك أقسام الاستقبال بمستشفى جامعة بنها بسبب ما أسماه “الظروف الطارئة” التي تشهدها في الفترة الحالية المستشفى بعد وفاة سبعة أشخاص في حادث سقوط مصعد من قسم الجراحة.

أوضحت الدكتور “يسرى السعيد” أن مستشفيات جامعة بنها بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة القليوبية وكذلك “مرفق الإسعاف بمحافظة القليوبية ” لعدم إرسال أو تحويل أي حالة مرضية إلى مستشفى جامعة بنها، وأضاف أن جميع الحالات سوف يتم تحويلها بطريقة مباشرة إلى “مستشفى بنها العام”، وكذلك إلى جميع المستشفيات المركزي الأخرى بمحافظة القليوبية.

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وقد أعلن محافظ القليوبية اللواء “محمود عشماوي” عن قرار بصرف مبلغ عشرة آلاف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث مستشفى بنها الجامعي بالإضافة إلى صرف خمسة آلاف جنيه لكل مصاب في الحادث، وشدد محافظ القليوبية على تقديم جميع التسهيلات لأسر الضحايا ليتم تسليم جثث ذويهم وتم تخصيص سيارات إسعاف ليتم نقلهم إلى محلات إقاماتهم.

والجدير بالذكر أن مستشفى بنها الجامعي قد تعرض مساء أمس إلى حادث سقوط أسانسير بسبب الحمولة الزائدة إلى جانب تهالك الأسانسير، وتم نقل جميع المصابين والجثث إلى قسم استقبال مستشفى بنها الجامعي وتم تحرير محضر بالواقعة، ويجري التحقيق فيه من قبل “النيابة العامة” في الوقت الحالي.

وتبين أن من بين المتوفين هم فاطمة سرحان من كفر الحصافة بطوخ، ونادية محمد من محافظة المنوفية، وعفاف محمد، نبيل فتحي مكاوي من مدينة قها، وعبدالنبي محمد، ومن المصابين وفاء جلال، وأحمد صبري معوض من القناطر الخيرية، وشيماء عبدالنبي ممن محافظة المنوفية.

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