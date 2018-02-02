“برلماني” يعلن زيادة أسعار تذاكر القطارات سيتم تطبيقها وإن تأخر تنفيذها

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري النائب “وحيد قرقر” حيث أوضح أن قرار زيادة “أسعار تذاكر القطارات” لابد أن يتم تنفيذ بلا محالة، وأشار أن الهدف من هذه الزيادة التي سوف يتم إدراجها على أسعار تذاكر القطارات هو العمل على تطوير هيئة سكك الحديد.

وأعلن النائب وحيد قرقر أن أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة الحالية تحتاج إلى زيادة حيث أن أسعار التذاكر لا تتناسب تماماً مع أسعار الوقود خلال الفترة الراهنة، وأضاف أن هناك خسائر فادحة تتكبدها “هيئة سكك حديد مصر” ولابد من وضع خطة من أجل العمل على تطوير الهيئة حيث تتضمن هذه الخطة زيادة أسعار تذاكر القطارات.

Advertisements

وأعلن النائب وحيد قرقر أن أسعار تذاكر القطارات الجديدة قد تم اعتمادها من قبل هيئة سكك حديد مصر خلال الفترة السابقة، وأشار أن زيادة أسعار تذاكر القطارات سوف يتم تطبيقها في القريب العاجل وإن كانت هيئة سكك حديد مصر قد تأخر في إدراج هذه الزيادة على أسعار تذاكر القطارات.

وأعلن البرلماني وحيد قرقر أن جميع الأنباء التي يتم تداولها في الوقت الراهن حول ممتلكات هيئة سكك حديد مصر من أصول وأراضي فإن جميع هذه الأنباء تعد أخبار مكذوبة وعارية تماماً من الصحة، وأضاف أن ممتلكات هيئة سكك حديد مصر لا تتعدي خمسة مليون متر، وأكد أن هناك شركة لابد من العمل على تطوير هيكلتها إلى جانب إعادة استثمارها من أجل الاستفادة من أصول هيئة سكك حديد مصر مع وضع خطة كاملة من أجل تطوير الهيئة، وأوضح أنه قد تم الاتفاق مع وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات وسيتم العمل على استدعاء المجلس من أجل مناقشة خطة التطوير.

أقرا المزيد “النقل” تعلن تطبيق زيادات تصل إلى 150% على أسعار تذاكر القطارات الأسبوع الحالي