بيان عاجل للقوات المسلحة بخصوص الوضع الراهن بوسط سيناء

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تابع موقع مصر 365 البيان العاجل والهام الذي القاه العقيد “تامر الرفاعي” المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة حيث أعلن “إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني قد تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية أفراد من المشتبه فيهم من العناصر الإرهابية التكفيرية المتواجدة في منطقة بوسط سيناء”.

حيث أوضح العقيد “تامر الرفاعي” أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني قد وجهت اليوم ضربة قوية للعناصر الإرهابية في منطقة سيناء، حيث استطاعت أن تدمر اثنى عشر وكر للعناصر الإرهابية داخل محافظة سيناء.

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وقام العقيد تامر الرفاعي بنشر تدوينه له عبر صفحته الشخصية عبر موقع “فيس بوك” أكد فيها أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني قد استطاعت تدمير سيارة دفع رباعي إلى جانب سبعة درجات بخارية بالإضافة إلى تدمير بلدوزر، حيث تحاول قوات الأمن المصرية السيطرة على الأوضاع الأمنية داخل محافظة سيناء عقب قيام العناصر الإرهابية المتواجدة هناك والقضاء عليها بصورة نهائية.

وقد جاء في تدوينه العقيد تامر الرفاعي النص التالي “في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني وسط سيناء من الآتي: القبض على عدد 8 فرد مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية، اكتشاف وتدمير عدد 12 وكر تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختبار وتخزين الاحتياجات الإدارية، تدمير عدد 2 عربة دفع رباعي، 7 دراجة نارية، بلدوزر خاصة العناصر التكفيرية هذا وتواصل قوات الجيش الثالث الميداني جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية بوسط سيناء”.

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