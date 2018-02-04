“المتحدث باسم الفريق عنان بالخارج” يتوعد الإعلاميين المصريين

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تابع موقع مصر 365 قيام المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان في خارج جمهورية مصر العربية “محمود رفعت” حيث أعلن عن توعده بملاحقة بعض من العاملين في المجال الإعلامي في الدولة المصرية أمام المحاكم الأوروبية بتهمة التحريض على العنف.

وقد أعلن ذلك محمود رفعت في تغريده له عبر حسابه الإلكتروني عبر موقع تويتر قائلاً “أرجو إرسال ما يتوفر لديكم من تسجيلات تحريض على العنف لإعلاميين مصريين، حيث بدأت ملاحقة جنائية لن استثنى منها أحد، وسوف يكون أقل أثر لها أحكام بمنعهم دخول أوروبا وأمريكا”.

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وأضاف “محمود رفعت” في تغريده عبر موقع تويتر قائلاً “أرجو الإرسال عبر الخاص هنا أو الإيميل، كما أرجو من تتوفر عنده صورة جواز سفر أحدهم إرسالها”، كما أعلن محمود رفعت في تغريده أخرى له قائلاً “الملايين التي يقبضها الإعلاميون في مصر موجودة في أوروبا وأمريكا، هم ليسوا مناضلين عزيزي والأفاقون يتاجرون بالشعوب، وأنا نويت أعمل معاهم الصح”.

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