برلماني: المعارضة في مصر فاسدة ونحتاج نخبة سياسية جديدة

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شن عضو مجلس النواب المصري وعضو ائتلاف الأغلبية بالمجلس دعم مصر النائب “محمد أبو حامد” هجوم عنيف على الأحزاب السياسية التي تدعو إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المصرية القادم خلال شهر مارس لعام 2018، وأكد أن مفهوم المعارضة في الدولة المصرية قد فسد منذ أمد بعيد خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مثله مثل العديد من المفاهيم التي فسدت حيث اعتمدت المعارضة في الدول المصرية على نظام يعد فاسد، حيث أن المعارضة السياسية المصرية يكفيهم الحديث عن الفساد دون العمل على طرح الحلول أو الأفكار أو البدائل الحقيقة لحل مشكلات الوطن المصري.

وأوضح محمد أبو حامد قائلاً “حتى تكون لدينا معارضة حقيقة فإننا نحتاج إلى نخبة سياسية جديدة تتمتع بأمرين الأمر الأول هو التجرد من المصلحة الوطنية والبعد كل البعد عن المزايدات السياسية، وأن يكون لديها علم بمشاكل الدولة المصرية والتحديات التي تواجهها، وخصوصاً أن المعارضة السياسية الحقيقة عندما تنتقد سياسة ما لابد أن يتم طرح البديل عنها”.

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وأوضح النائب “محمد أبو حامد” قائلاً “طول ما النخبة الحالية موجودة لن ترى أداء مختلفاً للمعارضة عن 40 سنة مضت، ونحتاج معارضة حقيقية وبناءة دون كيل الاتهامات للنظام السياسي وعلى الأحزاب ان تتفاعل مع الأزمات التي تواجه الوطن من خلال عقد مؤتمرات مثلا تقدم من خلالها حلول لتحديات مثل سد النهضة والإرهاب، كما أن النخبة المدنية كانت أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعطيل ثورة يناير”.

وأضاف النائب محمد أبو حامد أن النخبة المدنية خلال ثورة يناير لم تقوم بتقديم طموحاتها حيث أنها لم تقوم بتقديم بدائل تعد حقيقة، وأضاف أنه يوجه إلى النخبة السياسية المصرية الحالية كلمة واحد وهي كلمة شكراً.

وأكد النائب محمد أبو حامد أن هناك بعض من الوجوه على الساحة السياسية التي لم تقوم على تقديم أي شيء على مر تاريخها سوى الشروع في المزيد من المشكلات التي تواجه الوطن المصري، وأضاف أنه يتمنى أن تكون الأكاديمية الجديدة التي صرح عنها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي حول إقامتها لتكون لها دور في إخراج معارضة تكون بشكل مرتب ومختلف متجرد كل المنضمين إليه من المصالح الشخصية يعملوا من أجل المصلحة الوطنية فقط دون توجيه اتهامات جزافية وتعمل بحدود إمكانات الدولة المصرية.

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