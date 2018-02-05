“السلطات المصرية” تعلن عن شروط جديدة لدخول اليمنيين لمصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي عن قيام السلطات المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات التي تعد جديدة من أجل دخول المواطنين اليمنيين إلى أراضي جمهورية مصر العربية، وقد تضمن هذه الإجراءات الجديدة ضرورة حصول الفئات العمرية ما بين ستة عشر عاماً على خمسين عاماً على تأشيرة دخول مسبقة من الهيئات الدبلوماسية بالخارج المتمثلة في السفارات والقنصليات.

وأعلنت المصادر المطلعة بمطار القاهرة الدولي أن “شركة الخطوط الطيران اليمنية” وكذلك شرطة الطيران العاملة في مطار القاهرة الدولي” قد تلقوا إخطاراً من “مصلحة الجوازات المصرية، ومصلحة الهجرة والجنسية” يفيد بضرورة حصول المواطنين اليمنيين البالغين من العمر ما بين ستة عشر عاماً إلى خمسين عاماً على تأشيرات مسبقة للدخول إلى الأراضي المصرية، واستثنى القرار الأطفال دون سن السادسة عشر عاماً وكذلك السيدات، كما استثنى القرار أيضا السيدات والرجال فوق سن الخمسين عاماً.

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