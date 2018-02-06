“محافظ القاهرة” يعلن تغيير اسم شارع سليم الأول وإطلاق أسماء الشهداء على المدارس

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تابع موقع مصر 365 إعلان محافظ القاهرة المهندس “عاطف عبدالحميد” عن قراره بتغيير اسم “شارع سليم الأول القائم في منطقة الزيتون” بناء على ما تقدم به أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان الدكتور “محمد صبري الدالي”، حيث أعلن أستاذ التاريخ “أنه لا يصح إطلاق اسم مستعمر لمصر والذي أفقد الدولة المصرية استقلالها وحولها إلى ولاية من الولايات العثمانية إلى جانب قيامه بقتل آلاف من المصريين خلال دفاعهم عن دولتهم وأعدم أخر سلطان مملوكي طومان باي، وقام بحل الجيش المصري على أحد الشوارع المصرية”.

كما أوضح محافظ القاهرة المهندس “عاطف عبدالحميد” إلى أهمية أجراء حوار مجتمعي مع أهالي حي الزيتون وكذلك أصحاب المحلات القائمة في شارع سليم الأول والمهتمين بالشأن الثقافي المصري من مؤرخين ومثقفين ليتم اختيار اسم مناسب للشارع بدلا من اسم شارع سليم الأول.

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وجاء هذه التصريحات خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم من قبل “لجنة التسميات بمحافظة القاهرة” والتي تمت تحت رئاسة محافظ القاهرة، وحضر الاجتماع مدير مديرية الإسكان اللواء هاني شنيشن بالإضافة على حضور ممثلين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومنهم سكرتير عام المساعد العميد محسن صلاح، كما حضر الاجتماع أيضا ممثلين من هيئة التربية والتعليم بمحافظ القاهرة، وهيئة الأبنية التعليمية وهيئة البريد إلى جانب عدد من قيادات محافظة القاهرة.و

وقد أعلن المهندس عاطف عبدالحميد عن موافقته على إطلاق أسماء شهداء الوطن من أبناء وزارة الداخلية ووزارة الدفاع على عدد من المحاور وكذلك المدارس والشوارع الجديدة تكون بمثابة عرفان وتقدير لجهودهم من قبل محافظة القاهرة على ما بذلوه من التضحية بأرواحهم في سبيل الوطن العزيز، وتخليداً لذكراهم ولتكون فخر لجميع المدارس بإطلاق أسماء شهداء الوطن عليها.

وقد قررت لجنة التسميات بمحافظة القاهرة على اطلاق اسم الشهيد “محمد أحمد غنيم” على مدرسة الزيتون الإعدادية بنات” القائمة في حي الزيتون كما تم إطلاق اسم الشهيد “عماد أمير رشدي” على “مدرسة القطاميه بنين” القائمة في القاهرة الجديدة” كما تم إطلاق اسم البطل الشهيد “علي أحمد شوقي” على “مدرسة المعادي الثانوية بنات” القائمة في حي المعادي.

ووافقت أيضا “لجنة التسميات بمحافظة القاهرة” على إطلاق اسم الشهيد “عادل مصطفى عبدالرحمن” على مدرسة جزيرة دار السلام الابتدائية، كما تم إطلاق اسم الشهيد “شادي علاء العاصى” على “مدرسة حدائق القبة القومية بحدائق القبة” وتم إطلاق اسم الشهيد “إسلام محمد علي مشهور” على “مدرسة المقطم الرسمية لغات بحي المقطم”، تم إطلاق اسم الشهيد “صابر أبو ناب” على “المدرسة الثانوية بنات” القائمة في حلوان.

وقد وجه المهندس عاطف عبدالحميد على ضرورة أن يتم وضع “لوحات تذكارية” داخل المدارس التي تم إطلاق أسماء شهداء الوطن عليها تتضمن نبذة عن شخصية الشهيد الذي تحمل المدرسة اسمه، كما تتضمن أيضا اللوحة التذكارية على صورة للشهيد وتفاصيل لجميع تضحياته وظروف استشهاده ليكون قدوة لكل طالب من طلاب المدرسة على أن يسبق اسم الشهيد لقب “بطل”.

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