“وزيرة الثقافة” في زيارة تفقدية لجناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

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تابع موقع مصر 365 قيام وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر فبراير الجاري لعام 2018 بزيارة جناح الأزهر الشريف القائم في معرض القاهرة الدولى للكتاب ضمن جولتها التي تضمن عدد من أجنحة المشاركة في فعاليات معرض الكتاب للعام الجاري 2018.

وقد قامت الدكتورة “إيناس عبدالدايم” بتفقد جميع أركان جناح الأزهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب، كما قامت بالاطلاع على بعض من الإصدارات الحديثة وكذلك ورش العمل المقامة خلال فعاليات المعرض، واطلعت أيضا على الفعاليات الفنية والثقافية إلى جانب زيارة ركن القدس و”بانوراما ذاكرة الأزهر الشريف” التي تظهر جهود الأزهر الشريف في خدمة الدين الإسلامي على مر العصور.

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ويعد هذا هو العام الثاني لمشاركة مؤسسة الأزهر الشريف في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك من خلال جناح خاص بالأزهر الشريف، وتم تقسيم الجناح إلى العديد من الأقسام والأركان التي تضمن مختلف أنشطة الأزهر الشريف ومختلف هيئاته.

ومن أبرز أركان جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هو “مجمع البحوث الإسلامية” ويقدم رواده مجموعة من المؤلفات إلى جانب العديد من البحوث التي تم إنتاجها من قبل المجمع ويصل عددها إلى مائة وثلاثين عنوان من بين المؤلفات اللغوية والفقهية والفكرية والمؤلفات الخاصة بالعقيدة الإسلامية.

وتضمن ركمن المجمع قسم خاص بلجنة الفتوى حيث توجد فيه عدد من علماء مؤسسة الأزهر الشريف الذي يستقبلون أسئلة من زوار جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في مختلف الجوانب الدينية.

كما تم تخصيص ركن داخل جناح الأزهر الشريف تحت عنوان “2018 عام القدس” من أجل تلبية دعوة فضيلة الإمام الأكبر خلال مؤتمر الأزهر العالمي لنصر القدس” على أن يتم جعل العام الجاري 2018 عام القدس، وقد تضمن هذا الركن من جناح الأزهر الشريف مجموعة من المؤلفات التي تؤكد على عروبة القدس الشريف.

وقد جذبت “بانوراما الأزهر” عدد كبير من زوار معرض الكتاب الدولي وهي عبارة عن صارة عرض يتم فيها استعراض تاريخ “الأزهر الشريف” بطريقة عرض سينمائية جذابة وشيقة، كما جذب الركن المخصص لمجلة نور للأطفال عدد كبير من الأطفال وأسرهم للاطلاع على المجلة ومعرفة فعالياتها، بالإضافة إلى ركن “قطاع المعاهد الأزهري” الذي يقوم على عرض أعمال الطلاب الإبداعية والفنية التي أبهرت زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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