“المتحدثان باسم الفريق عنان” يختلفان فيما بينهما بشأن قضية إعتقال الفريق

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تابع موقع مصر 365 إعلان المتحدث الرسمي باسم الفريق سامي عنان في الخارج الدكتور “محمود رفعت” والذي أعلن مرراً وتكراراً عبر موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يسعى على تدويل قضية اعتقال الفريق سامي عنان من خلال لقائه من العديد من المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة وكذلك البرلمان الأوروبي.

وقد أعلن المتحدث باسم الفريق سامي عنان في جمهورية مصر العربية الدكتور “حازم حسني” عن رفضه التام لفكرة تدويل قضية الفريق سامي عنان، وأكد أن هذا الإجراء في صالح الفريق سامي عنان، ومن جهة أخرى ليس لصالح القضية المصرية بشكل عام وخصوصاً أن الفريق سامي عنان لم يتم عرضه الموضوع عليه من أجل الحصول على الموافقة أو الرفض.

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وأضاف الدكتور حازم حسني في ختام تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن تدويل قضية الفريق سامي عنان قوله “صراع الرجل و قضيته على أرض مصرية فلتبقي على تلك الأرض”.

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