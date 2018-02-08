“الأرصاد الجوية” تحذر من أمطار رعدية وتعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبدالعال” حيث أوضح أنه على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية والموجة الحارة التي تضرب البلاد في حالياً إلا أنه من المرجح أن تشهد البلاد حالة من عدم استقرار الطقس طوال أيام الأسبوع القادم ما بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة.

أضاف الدكتور أحمد عبدالعال بأن درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية سوف تتوالى في الارتفاع حتى تصل إلى اعلى معدل لها لهذا الوقت من كل عام، وأضاف أن يومي الجمعة والسبت الموافقين التاسع والعاشر من شهر فبراير الجاري سوف تعاود درجات الحرارة في انخفاض جديد لها ابتداءً من يوم الأحد الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري.

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وقد توجه الدكتور أحمد عبدالعال إلى جموع المصريين بعدم تخفيف الملابس الشتوية حيث أننا في مازالنا في فصل الشتاء إلى جانب انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل.

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال أنه من المتوقع أن تشهد البلاد المصرية خلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الثاني عشر والثالث عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 فرص لسقوط الأمطار تل إلى حد “الأمطار الرعدية” في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وتنحصر هذه الأمطار خلال يوم الأربعاء القادم على محافظة القاهرة والسواحل الشمالية المصرية فقط.

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