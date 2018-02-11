تعرف على أول تعليق لرئيس حزب الغد بعد الاستقالة الجماعية لنوابه

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تابع موقع مصر 365 أول تعليق صادر عن المرشح الرئاسي لانتخابات الرئاسة المصرية 2018 ورئيس حزب الغد السياسي المهندس “موسى مصطفى موسى” على الاستقالات الجماعية التي تقدم بها ثلاث من المسؤولين في حزب الغد السياسي منذ وقت قليل وهم نائب رئيس حزب الوفد لشؤون الأمن القومي اللواء “محمد قرطام” ونائب رئيس حزب الغد للتنظيم اللواء “هشام قرطام” ونائب رئيس حزب الغد الدكتور “عصام قرطام”.

وأعلن رئيس حزب الغد السياسي موسى مصطفى موسى قائلاً “أننا نتمنى التوفيق لنواب رئيس حزب الغد بعد تقديم استقالتهم”، وأكد على أن جميع الأفراد داخل الدولة المصرية نعمل من أجل صالح الوطن الغالي، إلا أن مسؤولي حزب الغد الذين تقدموا بالاستقالة الجماعية منذ وقت قليل قد يكون لهم رؤية خاصة وهذا يعود إلى قراراتهم الشخصية.

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وأكد موسى مصطفى موسى على أن الاستقالات الجماعية من قبل نواب حزب الغد لن يؤثر على مسار حملته الانتخابية الرئاسية حيث أنه يعمل تبعاً لبرامج الحزب، ويرحب بأي أحد يرغب في التعاون معه.

وقد أعلن نائب رئيس حزب الغد “عصام قرطام”، ونائب رئيس حزب الغد للتنظيم اللواء هشام قرطام، ونائب رئيس حزب الغد لشؤون الأمن القومي اللواء محمد قرطام عن استقالتهم من حزب الغد، وقد وجهوا الشكر والتحية إلى رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى وجميع أعضاء وقيادات حزب الغد مؤكدين على اصطفافهم خلف رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد مما تتعرض له من مخاطر، ودعوا الله عز وجل أن يحفظ الدولة المصرية حكومة وشعباً وأن ينصر الجيش المصري والشرطة المصرية لتحقيق استقرار وأمن الوطن الغالي.

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