تصريحات نارية لتهاني الجبالي على عملية سيناء 2018

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تابع موقع مصر 365 تعليق نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشارة “تهاني الجبالي” على العملية العسكرية الأمنية المشتركة الشاملة “سيناء 2018” حيث صرحت قائلة “إن مصر تخوض حرب التحرير الثانية من خلال العملة الشاملة من أجل استرداد سيناء كاملة عقب تطهيرها من الإرهاب الآثم”.

وأوضحت “تهاني الجبالي” أن هناك خطة من أجل اصطياد الدول من خلال بيان صادر عن “منظمة العفو الدولية” والذي هاجم فيه الدولة المصرية عن طريق مجموعة من الإجراءات التي يتم تجهيزها ضد جمهورية مصر العربية.

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وأعلنت المستشارة تهاني الجبالي أن جمهورية مصر العربية سوف تنتصر بقدرتها على حمل السلاح والمحافظة على استقرار وأمن جميع الربوع وأنحاء الدولة المصرية، وأضاف قائلة “المؤامرة ضد جمهورية مصر العربية سوف تسقط تحت أقدام الجيش والشعب المصري”.

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