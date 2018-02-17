“أمريكا” تصدر لائحة اتهام ضد 13 شخص و3 منشآت روسية بالتدخل بانتخابات 2016

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تابع موقع مصر 365 قيام هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه اتهام إلى ثلاثة عشر مواطن روسي بالإضافة إلى ثلاثة كيانات روسية أخرى بتهمة التدخل المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكي التي تم إجراؤها عام 2016، تبعاً لما تم الإعلان عنه من قبل مكتب المستشار الخاص “روبرت مولر”.

وأعلنت وسائل الإعلام بالولايات المتحدة الأمريكية أن الاتهامات التي تم توجهيها تبعا للوائح الاتهام هي الاحتيال والتآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والتآمر من أجل ارتكاب عمليات احتيال وسطو مصرفي إلى جانب سرقة الهوية المتفاقمة.

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وطالب روبرت مولر الذي تم توجيه اتهام له من قبل وزارة العدل الأمريكية خلال العام السابق 2017 بعرض لائحة الاتهام التي تتكون من سبعة وثلاثين صفحة ليتم إجراء تحقيق خارجي في مزاعم دخل الدولة الروسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية خلال عام 2016، إلى جانب التواطؤ المحتمل بين حملة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وبين الدولة الروسية.

وقد تضمن لائحة الاتهام أيضا “وكالة أبحاث الإنترنت ذ م م” وشركتين قائمتين في الدولة الروسية بتنظيم حملة عبر مواقع وشبكات الإنترنت من أجل التأثير على السباق الرئاسي الأمريكي في تلك الفترة عن طريق قنوات تتضمن وسائل الإعلام الاجتماعية.

كما تضمن لائحة الاتهام المزاعم أن هؤلاء الكيانات والرعايا الروسيين قد تآمروا من أجل التدخل في الانتخابات الأمريكية خلال عام 2016، عن طريق إدراج المزيد من الدعاية من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي الهادف إلى مساعدة “دونالد ترامب” وتضر بمصالح “هيلاري كلينتون” المنافسة من الحزب الديمقراطي الأمريكي في تلك الفترة.

وكان الهدف من تلك التدخلات في تلك الفترة تبعا لوائح الاتهام هي العمل على زرع فتنة في النظام السياسي الأمريكي، وأعلن المدعي العام الأمريكي “رود روزنشتاين” خلال مؤتمر صحفي أنه قد تم الإفراج عن لائحة الاتهام ولا يوجد إدعاء بأن “أي أمريكي كان يعرف المشاركة في هذا النشاط”.

وأضاف رود وزنشتاين قائلاً “ليس هناك ادعاء في لائحة الاتهام بأن السلوك المنسوب غير نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016”.

فيما أعلنت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قائلة “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلع على لائحة الاتهام وكأن لم يعلق أي تعليق آخر”.

ونفى “فلاديمير بوتين” الرئيس الروسي أي تدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تمت خلال عام 2016، وادعى أن كل هذه الادعاءات تعد “كذب سياسي”.

وأعلنت “وكالة ريا نوفوستي للأنباء” أن مشرع روسي قد أدعى أن الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض عقوبات أخرى ضد الدولة الروسية.

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