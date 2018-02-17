تصريحات مثيرة لممدوح حمزة حول سد النهضة تثير حالة من الجدل على “تويتر”

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تابع موقع مصر 365 الدعوة التي أعلنها الناشط السياسي والمهندس الاستشاري “ممدوح حمزة” حيث دعا إلى ضرورة احتلال منطقة سد النهضة القائمة في الدولة الإثيوبية بالتزامن من الاضطرابات السياسية وإعلان حالة الطوارئ في الدولة الإثيوبية.

وجاء تصريحات “ممدوح حمزة” بعدما وجه إليه عدد من متابعيه عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سؤال كان كالتالي “إلا تجد الفرصة سانحة الآن لضرب سد النهضة في ظل وجود حالة الارتباط الأمني والسياسي في الدولة الإثيوبية عقب استقالة رئيس الوزراء لمرة واحدة نتعامل معهم بالمثل مثلما استغلوا نفس الظروف في مصر من أجل بناء السد؟”.

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ليس ضرب السد وإنما احتلال المنطقة وإدارة السد بما لا يخل بحقوقنا ونبيع لهم الكهرباء ويأخذوا ثمنها مننا كحارس أمين علي حقوقهم وهي كهرباء فقط وحقوقنا وهي مياه وطمي فقط https://t.co/Y7LMjrqOKJ — Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) February 16, 2018

ورد الناشط السياسي “ممدوح حمزة” على هذه السؤال قائلاً “ليس ضرب السد، وإنما احتلال المنطقة وإدارة السد بما لا يخل بحقوقنا ونبيع لهم الكهرباء، ويأخذون ثمنها مننا كحارس أمين على حقوقهم وهي كهرباء فقط، وحقوقنا وهي مياه وطمي فقط”.

واختلف مع التصريحات التي أطلقها “ممدوح حمزة” الصحفي “عادل صبري” وأكد أن ما يدعو إليه ممدوح حمزة غير أخلاقي وغير قانوني قائلاً “هذا غير قانوني وغير أخلاقي لا تشجعوا دولة البلطجة بالذكر يتعلم فينا كيف يستأسد ويقتل ولن يقدر على ذلك خارج البلد، وعلينا نناقش كشف تستفيد إثيوبيا ومصر والسودان من السدود بمكاسب مشتركة وليس باحتلال أو تغليب مصلحة طرف على طرق آخر، نعاملهم بالمساواة والعدل والإنصاف فهذا هو السبيل الوحيد”.

ليرد ممدوح حمزة على تصريحات الكاتب الصحفي “عادل صبري” قائلاً “والأخلاق يحرموا مصر من حصتها المائية؟ لو هذه هي الأخلاق فلتسقط، مصمم على رأيي لأنه مشروط بالتعدي على حصتنا من المياه والذي يعني شروع في قتل المصريين وانت تقترح انهزامية مكسية أخلاق واهية”.

ليرد عادل صبري قائلاً “”الأخلاق لا تتجزأ سعادة الدكتور ومن حق الشعوب الأخرى أن تستفيد بما وهبها الله من نعم. أليس من حق إثيوبيا أن تستفيد بالكهرباء ومن حقنا أن نتعاون معها في حصولنا على حقنا من المياه بلا عنف ولا احتلال، كيف نصبح نموذجًا للتعاون الإنساني؟!”

ليجيب ممدوح حمزة قائلاً “وإذا حجبوا المياه؟”، ليرد متابع أخر معترض على رأي ممدوح حمزة قائلاً “يا أخي والله عيب عليك بقى أنت عايزين نروح نحتل أرض ناس ونبقى حارس أمين مفيش أمين بيحتل أرض حد وبعدين انت مقتنع بالكلام ده إزاى يا خسارة ع المعارضة”.

ليرد ممدوح حمزة قائلاً “نعم احتل أرض السد لأن السد سيتسبب في موت المصريين، وهذا هو الحل الأفضل إذا لم تصلنا المياه الخمسة وخمسين مليار متر مكعب”.

وقام متابع آخر لممدوح حمزة بسؤاله ” يا دكتور أنت أكيد فاهم يعنى فى حاجة زي دي بس أنا لما أقولك كدولة أنه مش هيأثر واضمن دي بطريقه تصميم معينة عشان كده مصر بتطالب إنها تكون في اللجنة الفنية حضرتك المفروض إننا ندخل في حرب ونقتل بشر لمجرد أنهم عايزين يخزنوا ميه اللي إحنا أصلاً بنهدرها عشان يطوروا حياتهم!”

ليرد ممدوح حمزة قائلاً “احتلال منطقة السد وهى خالية من الكثافة السكانية، نحن لا نستطيع احتلال دولة ولكن يمكن السيطرة على منطقة السد فقط لإدارته للحفاظ على حقوقنا المائية واحترام حقوقهم في الكهرباء وهذا أقل رد في حالة محاولة إبادة المصريين بوقف ولو جزء من حصتنا المائية، ما أقوله هو الحل الأمثل إذا تم حجب أي كمية من حصتنا”.

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