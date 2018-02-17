“أمن الدولة” تأمر بالتحفظ على أموال أبو الفتوح ونائبه ومقر “مصر القوية”

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تابع موقع مصر 365 الأمر الصادر عن “نيابة أمن الدولة العليا” الذي نصر على التحفظ على مقر “حزب مصر القوية” وكذلك بالتحفظ على أملاك كل من رئيس الحزب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، والتحفظ على نائب رئيس الحزب محمد القصاص لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية في الفترة الراهنة من أجل التأكد من المصادر التي تعمل على تمويل الحزب.

وقد توجه قوة أمنية تابعة إلى قسم قصر النيل من أجل محاصرة مقر الحزب الرئيسي لمصر القوية وتم منع جميع العاملين من الدخول إليه، وتجمع لجنة شؤون الأحزاب تحت رئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار “أنس عمارة” من أجل مناقشة الوضع القانوني للحزب الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بعد إلقاء القبض عليه هو نائبه محمد القصاص.

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وقد تم توجيه تهمة إلى رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ونائب الحزب محمد القصاص التعاون مع كيانات إعلامية معادية لجمهورية مصر العربية ومحاولة إثارة الفوضى، وكذلك تهمة التحريض ضد الدولة المصرية في الخارج والاتصال بكيانات متطرفة إرهابية تعمل على تشويه صورة الدولة المصرية في الخارج والإشارة على جميع مؤسسات العدالة في الدول المصرية، إلى جانب تلفيق القضايا للأحزاب والقوى السياسية في الدولة المصرية.

وسوف يتم مخاطبة المستشار نبيل صادق النائب العام من أجل إعداد التقرير الخاص بالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وبيان ما إذا كان حزب مصر القوية قد خالف شروط تأسيسه من عدم صحة تلك الأخبار، تبعا لقانون الأحزاب السياسية داخل الدولة المصرية، إلى جانب البحث في مصادر تمويل حزب مصر القوية خلال عملية تأسيسية.

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