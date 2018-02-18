بلاغ إلى “النائب العام” لإدراج “أبو الفتوح” وعدد من أعضاء حزبه على قوائم الإرهاب

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تابع موقع مصر 365 مطالبة المحامي “سمير صبري” بإدراج اسم رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وأعضاء من الحزب على “قوائم الإرهاب”، وأضاف أنه قد تقدم ببلاغ رسمي إلى المستشار نبيل صادق النائب العام من أجل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشكل رسمي ليتم إدراج اسم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وعدد من أعضاء حزب مصر القوية على قوائم الإرهاب.

وجاء في البلاغ الرسمي الذي تقدم به المحامي “سمير صبري” إلى المستشار نبيل صادق النائب العام التالي “فإنه بمناسبة التحقيق الذي تجريه نيابة أمن الدولة العليا مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، والتي وجهت إليه العديد من الاتهامات ومنها التحريض ضد الدولة المصرية والانتماء للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بالاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج جمهورية مصر العربية، قلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي المصري، وإسقاط الدولة المصرية، وما انتهت إليه بحبسه احتياطياً خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات”.

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وتابع المحامي سمير صبري في البلاغ “ونفاذاَ لأحكام القانون الصادر برقم 8 لعام 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فقد توافرت كافة الشرائط القانونية المنصوص عليها في القانون سالف التبيان، في حق المُبَلَّغ ضده، وعلى ذلك يحق لمُقدم البلاغ، التقدم بهذه المذكرة، ملتمسًا إدراج اسم عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء حزب مصر القوية على قوائم الكيانات الإرهابية”.

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