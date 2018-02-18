“ياسر رزق” يكشف عن تفاصيل أخر لقاء مع رئيس حزب مصر القوية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الكاتب الصحفي “ياسر رزق” حيث أعلن أنه قد استقبل رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح منذ حوالي أربعة أشهر.

وأضاف ياسر رزق أن حديثه مع الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح هو نفسه الخطاب الذي كان يخرج به عندما أعلن ترشحه إلى انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2012، وأكد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أنه يرى نفسه الأجدر بمنصب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

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وأضاف ياسر رزق أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أنه يرى أنه الأجدر أيضا بمنصب النائب الأول للمرشد على أقل تقدير، وشدد أنه مازال إخوانياً، وأوضح ياسر رزق أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح جاء إلى مكتبه بعد مقال كتبه عن انتخابات الرئاسة المصرية وقال “لم أعد إخوانياً منذ عام 2009، عندما استولى القطبيون على الجماعة”.

وأعلن عبدالمنعم أبو الفتوح أنه عبر بكلام يعد متناقض وضد النظام الحالي، وأكد أن صراعه مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين “محمد بديع” كان من أجل توزيع المناصب.

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