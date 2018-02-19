“شركة أكسون موبيل” تعلن تحملها لتكلفة إضافات الوقود الجديد “95 سوبر بلس”

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل ومدير الزيوت لإفريقي والشرق الأوسط المهندس “هشام العمروسي” عن اعتماد الشركة على مصنعيها في جمهورية مصر العربية وبالتحديد في منطقة المكس التابعة لمحافظة الإسكندرية، وفي مدينة العاشرة من رمضان من أجل تصدير الزيوت إلى الشرق الأقصى، والشرق الأوسط والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن المهندس “هشام العمروسي” خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم الموافق يوم الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن طرح منتج بنزين 95 سوبر بلس، وأضاف أن استثمارات “شركة إكسون موبيل” في جمهورية مصر العربية تعتمد على برامج طويلة المدى.

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وأوضح المهندس هشام العمروسي أن شركة إكسون موبيل تستثمر في “محطات الوقود” في المناطق والمدن الجديدة بالدولة المصرية التي تشهد نمو سكاني مثل “التجمع الخامس” حيث تم افتتاح محطتي وقود خلال الفترة السابقة في تلك المنطقة، إلى جانب إقامة محطات وقود جديدة خلال الفترة القادم في مدينة برج العرب.

وأعلن المهندس هشام العمروسي أن شركة إكسون موبيل تتحمل تكلفة الإضافات التي تم إضافتها على وقود “بنزين 95” من أجل تحويل إلى المنتج الجديد للوقود وهو “بنزين 95 سوبر بلس”.

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