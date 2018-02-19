“القوات المسلحة” استشهاد ضابط ومجندين وإصابة 3 أخرين بعملية سيناء 2018

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تابع موقع مصر 365 إعلان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي اليوم الموافق الاثنين التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن استشهاد ضابط صف ومجندين إلى جانب إصابة ضابطين أخرين ومجند بعد الهجوم الذي تم شنه على أوكار الجماعات الإرهابية ضمن عمليات العملية العسكرية الأمنية الشاملة المشتركة “سيناء 2018”.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي في البيان العاشر للقوات المسلحة المصرية نص على التالي “إن القوات الجوية المصرية قد استهدفت ودمرت خمسة أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية، من بينها سيارة مفخخة كانت تحاول استهداف القوات، فضلاً عن مقتل أربعة مسلحين”.

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وأعلن البيان العاشر الصادر عن القوات المسلحة “إنه خلال الأيام السابقة قد تم إلقاء القرض على أربعمائة وسبعة عشر مشتبه بهم من خلال ستمائة وواحد كمين ودورية أمنية، فيما أفرج عن بعضهم بعد ثبوت عدم تورطهم في أي قضايا إرهابية أو جنائية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الباقيين”.

وأوضح البيان العاشر للقوات المسلحة عن “اكتشاف المهندسين العسكريين مائة وواحد عبوة ناسفة تم زراعتها على الطرق التي يتم استخدامها من قبل القوات المسلحة للتحرك في نطاق عملياتها العسكرية والأمنية المشتركة سيناء 2018، وتم اكتشاف مركز إعلامي تابع للتنظيمات المسلحة”.

كما أوضح البيان العاشر للقوات المسلحة عن “ضبط وتدمير سبعة وعشرين عربة، ومائة دراجة نارية، كان يتم استخدامها من قبل المسلحون في عملياتهم الإرهابية، كما تم تدمير أربعة مخابئ، ومائتين وأربعة وأربعين وكر ومخزن تم العثور بداخلهم على ألغام، وعبوات ناسفة إلى جانب العثور على الأسلحة النارية وأجهزة اتصال لاسلكي، كما تم العثور على قطع غيار السيارات ودراجات نارية على جانب مبالغ مالية بعملات أجنبية”.

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