غرق طالب بالجامعة الأمريكية يتسبب في غلق حمام السباحة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 غرق طالب في الجامعة الأمريكية القائمة في منطقة التجمع الخامس ويدعى “أحمد عبدالعزيز”، حيث لاقى الطالب حتفه داخل “المستشفى الجوي” بعد أن تم نقله إليها وهو فاقد الوعي وحالته الصحية خطيرة.

وأعلنت مسؤولة الإعلام بالجامعة الأمريكية “رحاب سعد” أن مشرفي الإنقاذ قد عثروا على الطالب “أحمد عبدالعزيز” في المياه بحمام السباحة ظهر أمس الموافق يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2018 وهو فاقد الوعي.

Advertisements

وأضاف رحاب سعد على الفور تم نقل الطالب بسيارة إسعاف إلى “المستشفى الجوي” وهو فاقد الوعي وحالته الصحية تبدو خطيرة وتم احتجازه في غرفة الرعاية المركزة.

وأوضحت رحاب سعد أن الفريق الطبي بالجامعة الأمريكية قد عمل على متابعة حالة الطالب “أحمد عبدالعزيز” مع أطباء المستشفى الجوي وتم التواصل مع أهل الطالب، وتوفي الطالب صباح اليوم الموافق الثلاثاء العشرين من شهر فبراير الجاري 2018.

وأعلنت رحاب سعد قائلة “تم غلق حمام السباحة حتى الانتهاء من التحقيقات، وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة من أجل التوصل لمعرفة أسباب فقد الطالب وعيه داخل حمام السباحة” وأوضحت أن الجامعة الأمريكية قد أعلنت الحداد حزناً على الطالب أحمد عبدالعزيز الذي توفى صباح اليوم.

أقرا المزيد عاجل “جنايات جنوب القاهرة” تدرج اسم “أبو الفتوح” و15 آخرين على قوائم الإرهاب