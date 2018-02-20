“وائل الإبراشي” يتلقى خبر وفاة شقيقه ونعي رسمي من “العاشرة مساءاً”

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تلقى الإعلامي “وائل الإبراشي” خلال استعداده اليوم من أجل إذاعة حلقة اليوم من برنامجه “العاشرة مساءاً” خبر مخزن ومفجع له، ولن يستطيع الإعلامي الكبير وائل الإبراشي من الظهور اليوم خلال برنامجه على قناة دريم الفضائية.

وصرحت رئيس تحرير برنامج العاشرة مساءاً “فاطمة قنديل” عبر تدوينة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة “البقاء لله والدوام لله وحده، توفى منذ قليل شقيق الإعلامي وائل الإبراشي والعزاء غداً بمنزل العائلة بشربين بمحافظة الدقهلية”.

Advertisements

أقرا المزيد “سيد علي” يدافع عن ريهام سعيد بعد اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال