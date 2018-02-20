“الصحة” توقع بروتوكول تعاون مع “مصر الخير” لضمان تشغيل المستشفيات الجديدة

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تابع موقع مصر 365 توقيع بروتوكول تعاون بين وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي ومؤسسة مصر الخير يهدف البروتوكول إلى العمل على ضمان استمرار تشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة التابعة إلى الوزارة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية اللواء “سيد الشاهد، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير “عبدالعزيز علي” بحضور مستشار وزير الصحة والسكان للمستشفيات الدكتورة “نانيس عادل، ووكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ الدكتورة “لميس المعداوي”، ووكيل وزارة الصحة والسكان بمرسى مطروح الدكتور “محسن طه”، وأمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور “هاني نصر”.

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وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن مؤسسة مصر الخير تعمل على توفير المستلزمات الطبية والتجهيزات والأدوية اللازمة للمستشفيات الجديدة التابعة إلى وزارة الصحة والسكان عن طريق تنفيذ أنشطة “مشروع كشك الخير” والذي تقوم على تنفيذه المؤسسة الخيرية، وأضاف يأتي هذا البروتوكول وفي العمل على توجيهات تنفيذ السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في إطار مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من أجل ضمان استمرارية تشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة.

وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن استجابة مؤسسة مصر الخير كانت سريعة باعتبارها جزء من المجتمع المدني و لجهودها الدائمة للعمل على دعم صحة المواطنين في الدول المصرية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أن بروتوكول التعاون يشمل المستشفيات التالية” مستشفى النجيلة بمرسى مطروح، مستشفى برج البرلس بكفر الشيخ، ومستشفى دنشال للجهاز الهضمي والكبد القائمة في محافظة البحيرة”.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد أن القيمة الإجمالية للمساهمات المالية والعينية التي تقدمها مؤسسة مصر الخير تبلغ حوالي تسعة مليون جنيه مصري، وأضاف أن الاتفاقية سارية مع المؤسسة لمدة سنة كاملة.

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