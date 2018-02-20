“جامعة بنها” تطالب عمداء الكليات بإعداد تقارير فنية عن المصاعد

Advertisements

تابع موقع مصر 365 طلب تقدم به رئيس جامعة بنها السيد “يوسف القاضى” إلى جميع عمداء كليات جامعة بنها بضرورة تقديم تقرير فني شامل عن حالة المصاعد في جميع الكليات من قبل شركات الصيانة المتعاقد معها الكليات، ويتضمن التقرير الفني عن حالة كل مصعد منفصلاً وعرض ما يحتاجه كل مصعد حتى نضمن سلامة الجميع.

وأكد الدكتور “السيد يوسف القاضى” خلال رئاسته مجلس قيادات جامعة بنها والذي تم عقد اجتماعه مساء أمس الموافق يوم الاثنين على أهمية تواجد فني في كل واحد من مصاعد الكليات التابعة لجامعة بنها من أجل مواجهة أي عطل طارئ يقع والعمل على حله، مع ضمان سلامة جميع مستخدمي المصاعد من العاملين والأساتذة الأكاديميين والطلاب.

Advertisements

وطالب الدكتور “السيد يوسف القاضى” من رئيس اللجنة العمل على البدء في جميع المباني التابعة إلى جامعة بنها والتي تمثل حالتها خطورة أو تحتاج بشكل عاجل إلى أجراء أعمال ترميم أو صيانة عاجلة وفي مقدمتها “مبنى الجراحة في المستشفى الجامعي ببنها”.

وأضاف الدكتور السيد يوسف القاضى أن مبنى الجراحة في المستشفى الجامعي ببنها يتم فيه خلال الوقت الحالي العمل على إقامة غرف عمليات جراحية جديدة من أجل العمل على مواجهة الاحتياجات المتزايدة للمرضى، وأكد على ضرورة أن تبدأ اللجنة المكلفة عملها في جميع كليات جامعة بنها وخصوصاً بعد تزايد أعداد الطلاب بالجامعة ووقوع بعض الحوادث المتكرر في مصاعد الجامعة.

وشدد الدكتور السيد يوسف القاضى على أهمية قيام اللجنة الفنية بالعمل على تصميم نظام كامل متكامل من أجل مواجهة الحرائق في جميع المنشآت التابعة لجامعة بنها والتي قد بلغ عددها حوالي سبعة عشر منشأ.

وأعلن الدكتور السيد يوسف القاضي قائلاً ” إننا نتحمل المسئولية كاملة في مواجهة أي تقصير، وأننا من واقع مسئوليتنا قمنا فور وقوع حادث سقوط مصعد قسم الجراحة بتشكيل لجان فنية لمراجعة كافة المنشآت، وما عرضه اليوم عميد كلية الهندسة بشبرا هو تنفيذ لقرارات تشكيل اللجان التي بدأت عملها على الفور”.

وأكد الدكتور السيد يوسف القاضى على ضرورة العمل على ضغط المدة الزمنية لعمل اللجنة الفنية خلال المرحلة الأول لتكون أقل من شهر، وأن تعمل اللجان بشكل متواصل تتضمن أيام العطلات أيضا.

أقرا المزيد استطلاع للرأي يؤكد أن “ترامب” أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي