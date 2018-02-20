استطلاع للرأي يؤكد أن “ترامب” أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي

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تابع موقع مصر 365 النتائج التي تم إعلانها من قبل دراسة سنوية يتم إجرائها في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل جامعة بويز وجامعة هيوستن حول أسوء وأفضل الرؤساء الذي قادوا الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الدراسة التي تم إجرائها من قبل الجامعات الأمريكية أن “دونالد ترامب” احتل المركز الأخير بين جميع رؤساء أمريكا، واحتل باراك أوباما المركز الثامن، وتم نشر الدراسة من خلال الصحيفة الأمريكية “نيويورك تايمز” اليوم.

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وقد شارك في إجراء استطلاع الرأي ما يقارب من مائة وسبعين خبير سياسي أمريكي جميعهم من أعضاء القسم الرئاسي للجمعية الأمريكية للعلوم السياسية، حيث تم الطلب منهم بترتيب الرؤساء تصاعدياً من الأفضل إلى الأسوأ.

وأحتل المركز الأول من أفضل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية هو “إبراهام لينكولن” الذي ترأس الولايات المتحدة الأمريكية من عام 1861 إلى عام 1965، تلاه الرئيس الأمريكي جورج واشنطن في المركز الثاني.

وأحتل المركز الثالث جورج بوش الأبن، وتذيل القائمة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي حيث سجل اثنى عشر نقطة من أصل مائة نقطة ليؤكد استطلاع الرأي أن الرئيس الأمريكي الحالي هو أسوأ رئيس لأمريكا على مر التاريخ الأمريكي.

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