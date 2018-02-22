ماهر يرد على هجوم “موسى” ضده قائلاً “أنا رد سجون ولي الفخر”

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تابع موقع مصر 365 الرسالة التي أعلنها الناشط السياسي وأحد مؤسسي حركة ستة أبريل “أحمد ماهر” إلى الإعلامي أحمد موسى قائلاً “أيوه أنا رد سجون ولي الفخر، وسوابق جنحة تظاهر بدون تصريح ولي الفخر”.

“أحمد ماهر” يطلق تدوينة عبر الفيس بوك للرد على أحمد موسى

وقد جاءت تدوينة أحمد ماهر في عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رداً على الهجوم الذي شنه ضده الإعلامي أحمد موسى في برنامجه الإعلامي “على مسؤوليتي” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “صدى البلد”.

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وقد أعلن أحمد ماهر خلال تدوينه عبر الفيس بوك قائلاً “أيوه أفخر بدوري في 25 يناير 2011، رغم كل ما يحدث لي بسبب ذلك، ورغم كل التبعات وكل ما أعانيه أنا وأهلي من تضييق وتكدير، وأيوه بقضي عقوبة تكميلية مراقبة زي أي سوابق، ولكنها عقوبة مقيدة للحرية وغير سالبة للحرية”.

وأعلن أحمد ماهر عبر تدوينه قائلاً” لذلك قررت الترشح في انتخابات نقابة المهندسين، وعندي أفكار للعمل النقابي و لتطوير النقابة، العمل العام مش جريمة، ومش حكر على أحد ومن حقي اترشح وأحاول مرة واثنين وثلاثة أنا أمارس حقي الذي يكفله الدستور والقانون تبعاً للدستور والقانون”.

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