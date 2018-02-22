مدير عام المدن الجامعية بأسيوط: ليس لدينا علاقة بالعثور على عقرب بطبق الفول

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مدير عام المدن الجامعية بجامعة أسيوط عرفة أبو العلا، عن واقعة العثور على قرب في أحد وجبات الفول المقدمة على الطلاب بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة أسيوط.

وأعلن عرفة أبو العلا قائلاً “ليس لدينا علاقة بالعثور على عقرب في طبق فول بالمدينة الجامعية، وأن الفول المقدم للطالبات بالمدن الجامعية سادة دون أي إضافات أو خلطات عليه على عكس ما ظهر في الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود صحن فول بالخلطة وسطه عقرب في المدينة الجامعية بجامعة طنطا”.

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وأضاف عرفة أبو العلا في تصريحات إعلامية له اليوم “من الممكن أن يكون بعض من الطلبات من داخل التهريج مع الأصدقاء قد قامت بعمل مقلب بوضع العقرب لسد نفسهن عن الطعام”، وأضاف أن جميع الطلاب يتناولون وجبة الفول ولم تتعرض أي طالب أو طالبة في المدينة الجامعة إلى تسمم غذائي.

وأوضح عرفة أبو العلا أنه قد تم إبلاغ رئيس جامعة أسيوط بواقعة العثور على عقرب في وجبة مقدمة إلى أحد الطلاب وهي عبارة عن “طبق فول” وقم تم إحالة الواقعة على التحقيق من قبل “إدارة الشؤون القانونية بجامعة أسيوط”.

وأكد عرفة أبو العلا أن هناك تحقيقات تتم خلال الفترة الراهنة عن الوجبات المقدمة إلى الطلاب داخل المدن الجامعية، وجاري العمل على التحقيق في الواقعة من قبل المشرفين في المدينة الجامعية بالإضافة إلى تحليل العقرب.

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