جمال سلطان يطالب “شيخ الأزهر” بإصدار بيان عاجل للتنديد بـ “مذبحة الغوطة”

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تابع موقع مصر 365 مطالب رئيس تحرير صحيفة المصريون والكاتب الصحفي “جمال سلطان” إلى شيخ الأزهر وفضيلة الإمام الأكبر “أحمد الطيب” إصدار بيان بصفة عاجلة من أجل التنديد بـ “مذبحة الغوطة الشرقية” التي تم ارتكابها من قبل عناصر نظام بشار حافظ الأسد بالتعاون مع القوات الروسية والإيرانية مما أسفر عن قتلى ومصابين بالمئات ومعظمهم من النساء والأطفال.

وأعلن الكاتب الصحفي “جمال سلطان” عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً “أدعو فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى إصدار بيان عاجل يندد فيه بمذبحة الروس والإيرانيين الوحشية لأهالي الدولة السورية في منطقة الغوطة الشرقية، بيان يشفي الصدور ويليق بالمرجعية الأولى للمسلمين في العالم”.

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ويجدر هنا الإشارة أن العملية العسكرية التي قام بارتكابها عناصر بشار حافظ الأسد بالتعاون مع القوات الإيرانية والروسية قد أسفرت عن مقتل مائتين وخمسة وسبعين مدني من أهلا منطقة “الغوطة الشرقية” القائمة بالقرب من ريف دمشق في يومها الرابع على التوالي، وسط تنديدات وإدانات شفوية واسعة دون أي حراك على أرض الواقع.

وأعلنت وكالة الأناضول الإخبارية عن القصف العسكري الذي بدأ منذ الساعة العاشرة صباحاً اليوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018، والتي أسفر إلى الوقت الراهن حوالي خمسة وعشرين قتيلاً مدنياً.

وقد تم قتل أربعة مدنيين آخرين في مدينة الافتريس، وتم قتل خمسة آخرين في منطقة “حمورية” وستة عشر مدنياً في دوما، ليتجاوز بذلك عدد القتلى المدنيين جراء القصف العنيف للنظام السوري على “الغوطة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة حوالي مائتين وخمسة وسبعين قتيلاً مدنياً.

وقد استهدفت القوات العسكرية لبشار حافظ الأسد خلال الأيام الأخيرة اثنين وعشرين مركز صحي إلى جانب استهداف دار للأيتام، ومسجداً واحداً، وقد قامت القوات التابعة للنظام السورية بتكثيف هجماتها العسكرية عن طريق القذائف المدفعية والبراميل المتفجرة إلى جانب استخدام شتى أنواع الأسلحة الأخرى.

وعقد “مجلس الأمن الدولي” ظهر اليوم الموافق يوم الخميس بتوقيت نيويورك جلسة مفتوحة بناء على طلب من الدولة الروسية من أجل مناقشة الوضع السوري، وتعد منطقة الغوطة الشرقية هي أخر معقل للمعارضة السورية بالقرب من العاصمة السورية دمشق وقد تم محاصرتها من قبل قوات النظام السورية منذ عام 2012.

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