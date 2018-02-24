“أمن المطار” يصادر كتب بحوزة “نافعة” مساء أمس عند عودته من لبنان

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تابع موقع مصر 365 إعلان أستاذ العلوم السياسية الدكتور “حسن نافعة” عن إيقافه مساء أمس في “مطار القاهرة الدولي” بعد عودة من الدولة اللبنانية، وأضاف أن قوات أمن المطار أمرت بمصادرة عدد من الكتب التي كانت بحوزته دون الإعلان عن أي أسباب ما يحدث له.

وقد قام حسن نافعة بنشر تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أعلن فيه ما يلي “عند عودتي من بيروت مساء أمس تم تفتيش أمتعتي، في حضور الأمن وبتعليمات منه، وعثر فيها على حوالي عشرين كتاباً من منشورات مركز دراسات الوحدة العربية”.

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وأضاف في تغريدته قائلاً “معظم الكتب التي تمت مصادرتها للمفكر المغربي محمد عابد الجابري تمت مصادرتها للعرض على إدارة المطبوعات حيوا معي يقظة أجهزة الأمن مصر الآن في أي أمنية”.

وقد تفاعل مع منشور الدكتور حسن نافعة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقد أعلن “ندى حسن” قائلاً “مش أمينة تعيش أنت يا دكتور”، وأضاف ناشط أخر يسمى “عمر أحمد” قائلاً “أمينة كانت ست محترمه”.

وأعلن آخر تعليقاً على تغريدة حسن نافعة يسمى محمد سيد قائلاً “الأمن بيفكر نفسه لسة في الستينات بياخد الكتب علشان ممنوع تقرأها مايعرفش ان انت ممكن تقراها لما تروح ع التليفون”، ولم تصدر سلطات أمن مطار القاهرة أي بيان إلى الوقت الراهن لترد على التصريحات التي أعلنها الدكتور “حسن نافعة”.

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