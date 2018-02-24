انقطاع المياه عن القاهرة الجديدة لمدة 16 ساعة تبدأ من 6 مساءً اليوم

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة المهندس “مصطفى فهمي” اليوم الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق القائمة في مدينة الرحاب، والتجمع الأول، وحي النرجس وجنوب الأكاديمية وكذلك في منطقة اللوتس، وامتداد المدينة، وفيلات وعمارات ومراكز المدينة والمستثمرين الشمالية إلى جانب المستثمرين الجنوبية.

وأكد على أن قطع المياه سوف يبدأ اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً ولمدة تصل إلى عشرة ساعات متواصلة إلى صباح الغد الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018.

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وأكد المهندس مصطفى فهمي أن انقطاع المياه يأتي بسبب حدوث عطل مفاجئ في خط الطرد الرئيسي في محطة مركز القاهرة الجديدة اليوم، وأضاف أن أعمال الإصلاح سوف تستغرق ما يقارب من 16 ساعة.

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