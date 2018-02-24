“صلاح حسب الله” يعلن عن تغيير اسم الحزب الحرية في المؤتمر السنوي له

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تابع موقع مصر 365 إعلان رئيس حزب الحرية الدكتور صلاح حسب الله عن تغيير اسم الحزب السياسي التابع له ليصبح”حزب الحرية المصري”، وجاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر العام السنوي لحزب الحرية سابقاً.

وقد حضر المؤتمر العام للحزب رئيس الحزب والمتحدث الإعلامي للبرلمان الدكتور “صلاح حسب الله” ووكيل أو البرلمان النائب “السيد الشريف”، ونائبي حزب الحرية المهندس معتز محمود، ومحمد الفيومي إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء الحزب وقياداته السياسية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

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