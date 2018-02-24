“وزير التربية” يشارك في إطلاق مبادرة “عينك في عينيا” لمكافحة العمى

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تابع موقع مصر 365 مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي” إطلاق مبادرة “عينك في عينيا” من أجل مكافحة مسببات العمى بحضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير “مصطفى زمزم” ورئيس مجلس إدارة شركة اوركيديا للصناعات الدوائية الدكتور أسامة عباس وتحت رعاية من “مجلس الوزراء”.

وتستهدف مبادرة عينك في عينيا الوصول إلى أكثر من مائة ألف مواطن مصري خلال عام 2018، وتقديم أكثر من عشرين ألف نظارة طبية إلى جانب القيام بإجراءات التدخل الجراحي اللازم إلى الأشخاص المصابين بمسببات العمى والتي تعد أحد أهم الأخطار والتحديات الصحية التي تواجه الدولة المصرية.

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وقد أعلن طارق شوقي خلال كلمته الافتتاحية للمبادرة عن ترحيبه بجموع الحاضرين والمشاركين في المبادرة، وأكد أهمية مبادرة عينيك في عينيا، وإلى جانب دعوته الموجه إلى جميع منظمات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة.

وأكد الوزير على أهمية المبادرة خلال الفترة الحالية والفترة القادمة في إطار التعاون مع الحكومة المصرية والعمل على تنفيذ الخطط والمشروعات، وأضاف قائلاً” إننا نعمل جميعا كفريق واحد من اجل بناء المجتمع المصري، وهذا يستوجب المزيد من الجهد في مجالات التوعية والتثقيف والتعليم”.

وأوضح طارق شوقي أن هناك دعم وموافقة من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على إطلاق مبادرة عينيك في عينيا، وأيضا تم الحصول على موافقة الرئيس لمشروع التعليم الجديد الذي سوف يبدأ خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2018، والذي يهتم في المقام الأول على مرحلة الطفولة المبكرة.

وأوضح الوزير أن المدرسة ليست وحدها هي المعنية بالجانب التربوي، ولكن يشاركها المجتمع إلى جانب الآباء والمؤسسات الإعلامية المختلفة، ولابد من العمل على الاستمرار في توعية المجتمع والأسرة المصرية بدورها في التربية، ولابد من مشاركة الجميع لوضع الخطوط العريضة لحلم “التعليم الجديد” في الدولة المصرية.

وأعلن “طارق شوقي” أن مشروع التعليم الجديد سوف يعمل على إعطاء دورات تدريبية على جميع الطالبات في المرحلة الثانوية من أجل التثقيف والتوعية بكيفية نمو العقل البشري، بداية من شهور الحمل الأولى إلى انتهاء العام الأول من عمر الإنسان إلى جانب العديد من التأثيرات الكبيرة التي تحدث للطفل بعد عملية الولادة في قدراته وتكوينه العقلي.

وأعلن الوزير أن إنجاب الأطفال يعد مسؤولية كبيرة جداًّ، لذا وجب العمل على التوعية بهذا الدور، وأكد على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل خلال الفترة الحالية على “مشروع التغذية المدرسية” ليكون يكون أفضل من النظام السابق.

وأكد الوزير على أن الهدف الأول للوزارة هو صحة أبنائها من الطلاب ليكونوا في أتم صحة، وأكد على أهمية تكاتف جميع أجهزة الدولة المصرية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني من أجل العمل على إنجاح مشروع التعليم الجديد لصالح تقدم الوطن المصري ورفعته.

وأوضح طارق شوقي قائلاً “إننا لا نستطيع أن نعمل وحدنا، ولكن لابد من العمل الجماعي، ومساندة الجميع بعضهم لبعض”، وفي نهاية المؤتمر قام الوزير مع وزيرة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكول تعاون مع “شركة اوركيديا للصناعات الدوائية” ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والجمعية الرمدية.

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