“حماية المستهلك” توقع مذكرة تفاهم مع “الأونكتاد”

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ابع موقع مصر 365 قيام رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء “عاطف يعقوب” اليوم الموافق الأحد الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018 عن توقيع مذكرة تفاهم مع “تريزا موريرا” مديرة فرع المنافسة وحماية المستهلك التابعة إلى “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد” من أجل تدريب جميع العاملين في الجهاز.

وأعلن “عاطف يعقوب” في بيان صادر عنه اليوم قائلاً “إن العالم اصبح قرية صغيرة ولابد من توافر الحماية للمستهلك العربي إذا أردنا إقامة سوق عربية مشتركة” وقد أكد على أن التجارة العابرة للحدود لابد أن تدخل في اختصاصات حماية المستهلك.

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واضاف عاطف يعقوب أن “جهاز حماية المستهلك” يعمل على تنظيم العلاقة التجارية والاقتصادية بين رجال الاعمال وبين الاستثمار، وقد أعلنت “تريزا موريرا” أن برنامج الاونكتاد يسعى إلى العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والعمل على تعزيز المنافسة وسياسات حماية حقوق المستهلك.

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